Деанна Стеллато-Дудек: «Оказалось, выходить в сезон в качестве фаворитов совсем непросто: в том году от нас не ждали побед, а сейчас надо оправдывать ожидания»
Канадцы Стеллато-Дудек и Максим Дешам выиграли золото в соревнованиях спортивных пар.
«С одной стороны, мы должны быть рады: мы вышли в финал с максимальными баллами. С другой – ну как я могу быть рада таким прокатам?
Оказалось, что выходить в сезон в качестве фаворитов совсем непросто: в том году от нас не ждали побед, а сейчас надо оправдывать ожидания. Видимо, от стресса я последние дни почти не спала – мне пока тяжело даются турниры в Европе. Ну что ж, это тоже опыт, надо привыкать.
В этот раз было не очень привычное для парников расписание: у нас был день отдыха между короткой и произвольной программой. Но вместо отдыха ты ходишь и накручиваешь себя: все ли я смогу? Хорошо ли готова?
В итоге мы допустили ошибку на лутце, что меня немного удивило – это довольно стабильный и надежный для нас элемент. Во время падения я немного повредила запястье, но ничего страшного – я крепче, чем кажусь, на мне все заживает, как на собаке.
Да, конечно, мы выступили лучше, чем в Канаде, но это несложно, ха-ха. У нас нет другого выхода – надо улучшаться с каждым стартом», – передает слова Стеллато-Дудек корреспондент Sports Майя Багрянцева.
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