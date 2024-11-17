Глейхенгауз об отсутствии Тутберидзе на Гран-при России: «У нас все просто. Кто-то остается работать на катке с группой»

Даниил Глейхенгауз объяснил отсутствие Этери Тутберидзе на Гран-при в Москве.

В текущем сезоне Тутберидзе не посещала российские соревнования.

«На работе ли Этери Тутберидзе? Да, в данную секунду. У нас вечерняя тренировка. Также идут прокаты, практические соревнования.

У нас все просто. Кто-то остается работать на катке с группой. Когда Этери Георгиевна уезжает на какие-то соревнования, соответственно, мы остаемся. Когда мы уезжаем на соревнования, а она остается. Все очень просто.

Это банальное распределение ролей? Да», — сказал Глейхенгауз.

Тутберидзе опять игнорирует Гран-при России, хотя все ее лидеры там. А что для Этери важнее?