Даниил Глейхенгауз: «У Базылюк была микротравма мягких тканей от падений, она отдыхала. Готовимся к этапу Гран-при в Санкт-Петербурге, едем туда»

Глейхенгауз рассказал, что Маргарита Базылюк неделю не каталась из-за микротравмы.

Фигуристка пропустила этап Гран-при России в Москве, на который была заявлена. Сообщалось, что Базылюк выступит на следующем этапе в Санкт-Петербурге.

«Маргарита Базылюк после Казани семь дней отдыхала, не каталась. У нее была микротравма мягких тканей от падений, так что был отдых.

К этапу здесь [в Москве] она не успевала, вышла за два дня до его начала. Готовимся к Санкт-Петербургу, едем по плану туда», – сказал хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.