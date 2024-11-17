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Даниил Глейхенгауз: «У Базылюк была микротравма мягких тканей от падений, она отдыхала. Готовимся к этапу Гран-при в Санкт-Петербурге, едем туда»

Глейхенгауз рассказал, что Маргарита Базылюк неделю не каталась из-за микротравмы.

Фигуристка пропустила этап Гран-при России в Москве, на который была заявлена. Сообщалось, что Базылюк выступит на следующем этапе в Санкт-Петербурге.

«Маргарита Базылюк после Казани семь дней отдыхала, не каталась. У нее была микротравма мягких тканей от падений, так что был отдых.

К этапу здесь [в Москве] она не успевала, вышла за два дня до его начала. Готовимся к Санкт-Петербургу, едем по плану туда», – сказал хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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женское катание
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logoСерия Гран-при России
Маргарита Базылюк
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