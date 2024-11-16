Варвара Жданова: «Когда сломала палец, было большое желание выйти на соревнования. Быстро восстановилась, начали готовиться к этапам»
Дуэт занимает третье место после ритм-танца на этапе Гран-при России в Москве.
Бабаев-Смирнов: Мы довольны. Наша основная задача была насладиться выступлением, хотели порадовать зрителей.
Жданова: Хотели принести удовольствие себе. Когда выходишь на такую большую арену, получаешь удовольствие.
– Не было опасений, когда брали русскую музыку?
Жданова: Под русскую композицию кататься легче, мы понимаем смысл и легче передать идею.
– Варя, ты в начале сезона травмировалась, еще больше хотелось выйти на соревнования?
Жданова: Было большое желание выйти на соревнования, когда я сломала палец на ноге. Мы были уверены, что я восстановлюсь. Быстро восстановилась, мы начали готовиться к этапам.
– Как вам выступать на двух этапах подряд?
Жданова: Нужно настроиться, что перерыва не будет.
Бабаев-Смирнов: Все происходит на адреналине. Можно сказать, что катать два этапа подряд даже легче.
– Варя, сколько времени ты тратишь на подготовку всего образа?
Жданова: В этом году рука набита, стало легче. В прошлом сезоне много времени тратила на образ.
Бабаев-Смирнов: Мой самый главный страх был в том, что шляпка Вари упадет.
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