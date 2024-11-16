Трусова о дружбе с Медведевой: «Близко общались, когда мне было 13 лет. Она меня учила всему, являлась моей наставницей»

Александра Трусова рассказала о дружбе с Евгенией Медведевой.

«Близко общались, когда мне было 13 лет. Мы жили в Новогорске. Она меня учила всему. Тогда впервые жила одна, без мамы. Она являлась моей наставницей. Трогательные моменты. Ребенок ребенком была.

Сейчас все общаемся, но у каждого свои дела, встречаемся крайне редко. Делимся новостями. Заменила маму в тот момент? Нет, маму не заменить. Как старшая сестра, как подруга была. Наставница – наиболее подходящее слово», – сказала Трусова.