4

Трусова о дружбе с Медведевой: «Близко общались, когда мне было 13 лет. Она меня учила всему, являлась моей наставницей»

Александра Трусова рассказала о дружбе с Евгенией Медведевой.

«Близко общались, когда мне было 13 лет. Мы жили в Новогорске. Она меня учила всему. Тогда впервые жила одна, без мамы. Она являлась моей наставницей. Трогательные моменты. Ребенок ребенком была.

Сейчас все общаемся, но у каждого свои дела, встречаемся крайне редко. Делимся новостями. Заменила маму в тот момент? Нет, маму не заменить. Как старшая сестра, как подруга была. Наставница – наиболее подходящее слово», – сказала Трусова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Советский спорт
logoЕвгения Медведева
logoАлександра Игнатова (Трусова)
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Ледовое шоу Медведевой. Трусова, Туктамышева, Ягудин, Коляда, Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов, Синицина и Кацалапов выступили с номерами
102вчера, 19:28
Трусова начала номер на шоу Медведевой с середины песни. В первой части фигуристка отсутствовала на льду
53вчера, 17:40
Трусова покажет два новых показательных номера на шоу Медведевой
3911 ноября, 16:21
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Вайцеховская о шоу Медведевой: «Мысль после всех замечательных постановок: Женю бы сейчас в ее умопомрачительной форме на соревновательный лед»
3 минуты назад
Медведева – на вопрос о приглашении Загитовой в свое шоу: «Следующий вопрос»
5414 минут назад
Галлямов показал, как 83-летняя Тамара Москвина сделала стойку на руках
1017 минут назадВидео
Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Кондратюк, Семененко, Савосин, Самсонов, Ветлугин, Рухин, Даниелян представят короткие программы
1024 минуты назад
Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Степанова и Букин, Хавронина и Нарижный, Пасечник и Чиризано выйдут на лед с ритм-танцами
724 минуты назад
Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Петросян, Кондратюк, Семененко, Степанова и Букин
102вчера, 06:05
Расписание Гран-при Финляндии: там выступят Кагияма, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Стеллато-Дудек и Дешам
2225 минут назад
Гран-при Финляндии. Кагияма, Аймо, Грассль, Томоно, Ямамото и Селевко выступят с произвольными программами
125 минут назад
Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Петросян, Садкова, Синицына, Гущина, Куликова выступят с короткими программами
1325 минут назад
Трусова о подготовке номера под вокал Зайцевой: «Ни разу не видела настолько нечеловеческого отношения. Певица отказалась петь больше одного раза, мне было страшно выходить на лед»
171сегодня, 03:55
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при Финляндии. Йошида, Гутманн, Эверхардт, Михара, Петрыкина выступят с произвольными программами
1вчера, 21:40
Гран-при Финляндии. Фир и Гибсон, Гиллес и Пуарье, Турккила и Верслуйс покажут ритм-танцы
124 минуты назад
Туктамышева о Медведевой: «Женя – прекрасный, юморной человек, с которым можно посмеяться и поговорить на разные темы»
5вчера, 19:36
Хореограф Федорченко: «Я очень ценю Медведеву и всегда ей восхищался. Людей с силой больше, чем у Евгении, я не встречал»
9вчера, 18:28
Tallinn Trophy. Санчес победил, Мартынов – 2-й, Садовский – 3-й
2014 ноября, 20:23
Рыбакова и Махноносов: «Рады выйти на новый этап нашей жизни. Мы проделали огромную работу после контрольных прокатов»
14 ноября, 14:35
Арина Горшенина: «Получили удовольствие от этих выступлений. Были ошибки, над которыми мы будем работать»
14 ноября, 13:45
Энберт о Гран-при России: «Из этапа в этап мужское одиночное катание становится самым интересным видом»
412 ноября, 18:12
Макар Игнатов: «После риттбергера вчера зажался сильно по программе. Короткую ехалось тяжелее, чем произвольную»
2110 ноября, 14:40
Даниил Самсонов: «Главное, что получилось показать чистый прокат. А медаль — просто приятный бонус»
3110 ноября, 13:28