Лидия Плескачева: «На тренировках получается прокатать чисто с двумя тройными акселями. В будущем, наверное, будет и сальхов»
Лидия Плескачева рассказала, что может включить четверной сальхов в программу.
Плескачева заняла третье место на пятом этапе Гран-при России среди юниоров в Москве.
– Я довольна выступлением, но могла бы сделать лучше. Пока морально не готова. На тренировках получается прокатать чисто с двумя тройными акселями. Мы знали, что пойдем с двумя тройными акселями, потому что здесь был тяжелый старт, сильный состав.
– Какая была реакция вчера, когда стала первой в короткой программе?
– Я люблю катать последним номером, но я удивилась оценкам, потому что это мой рекорд. Это очень мотивирует. Хочется показать лучшую версию себя.
Пока что мы не прыгали сальхов и решили идти с двумя тройными акселями. В будущем, наверное, будет и сальхов.
Есть чувство радости. Я отобралась на командный турнир среди юниоров, – сказала фигуристка.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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