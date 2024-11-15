Лидия Плескачева: «На тренировках получается прокатать чисто с двумя тройными акселями. В будущем, наверное, будет и сальхов»

Лидия Плескачева рассказала, что может включить четверной сальхов в программу.

Плескачева заняла третье место на пятом этапе Гран-при России среди юниоров в Москве.

– Я довольна выступлением, но могла бы сделать лучше. Пока морально не готова. На тренировках получается прокатать чисто с двумя тройными акселями. Мы знали, что пойдем с двумя тройными акселями, потому что здесь был тяжелый старт, сильный состав.

– Какая была реакция вчера, когда стала первой в короткой программе?

– Я люблю катать последним номером, но я удивилась оценкам, потому что это мой рекорд. Это очень мотивирует. Хочется показать лучшую версию себя.

Пока что мы не прыгали сальхов и решили идти с двумя тройными акселями. В будущем, наверное, будет и сальхов.

Есть чувство радости. Я отобралась на командный турнир среди юниоров, – сказала фигуристка.