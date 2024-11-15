Двоеглазова сделала три квада в произвольной на юниорском Гран-при России в Москве, Костылева ошиблась на четверном сальхове

Двоеглазова сделала три квада в произвольной на юниорском Гран-при в Москве.

Фигуристки представили произвольные программы на пятом этапе Гран-при России среди юниоров в Москве. Дина Хуснутдинова сделала тройной аксель с недокрутом в четверть оборота. Валерия Лукашова исполнила четверные тулуп (недокрут в четверть) и сальхов. Диана Мильто прыгнула четверной сальхов с недокрутом в четверть. Алиса Двоеглазова сделала четверной лутц (недокрут в четверть), четверной тулуп – двойной тулуп, четверной тулуп. Елена Костылева исполнила тройной аксель, четверной тулуп (недокрут в четверть), четверной сальхов – двойной аксель – двойной аксель, ошиблась на выезде с четверного сальхова (степ-аут и недокрут в четверть). Лидия Плескачева прыгнула тройной аксель – двойной тулуп, затем упала с сольного тройного акселя (недокрут в четверть).