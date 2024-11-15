Двоеглазова сделала три квада в произвольной на юниорском Гран-при России в Москве, Костылева ошиблась на четверном сальхове
Фигуристки представили произвольные программы на пятом этапе Гран-при России среди юниоров в Москве.
Дина Хуснутдинова сделала тройной аксель с недокрутом в четверть оборота.
Валерия Лукашова исполнила четверные тулуп (недокрут в четверть) и сальхов.
Диана Мильто прыгнула четверной сальхов с недокрутом в четверть.
Алиса Двоеглазова сделала четверной лутц (недокрут в четверть), четверной тулуп – двойной тулуп, четверной тулуп.
Елена Костылева исполнила тройной аксель, четверной тулуп (недокрут в четверть), четверной сальхов – двойной аксель – двойной аксель, ошиблась на выезде с четверного сальхова (степ-аут и недокрут в четверть).
Лидия Плескачева прыгнула тройной аксель – двойной тулуп, затем упала с сольного тройного акселя (недокрут в четверть).
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