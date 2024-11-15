Полина Шешелева: «Иногда Тутберидзе строгая, если мы что-то не делаем. А так... Обычный тренер – добрая и не строгая»

Фигуристы Шешелева и Карнаухов назвали Этери Тутберидзе добрым тренером.

Полина Шешелева и Егор Карнаухов, выступающие в парном катании, рассказали, на кого из фигуристов равняются.

– Есть фигуристы, на кого вы равняетесь?

Полина : У меня – Алина Загитова , Александра Бойкова /Дмитрий Козловский, мы с ними на одном льду тренируемся, а также Евгения Тарасова /Владимир Морозов .

Егор : Кумиров нет, но есть пары, на которых хочется быть похожими. У меня каждый день они меняются. Слежу внимательно за всеми турнирами.

– Саша с Димой поддерживают на тренировках?

Полина : У нас бывают контрольные прокаты. Работаем-работаем, а потом показываем программы друг другу и тренерам. Так вот там мы хлопаем друг другу. В одиночном такого не было. Поддержка есть. <...>

– Насколько Этери Георгиевна принимает участие в работе с вами?

Полина : Этери Георгиевна бывает у нас каждый день на второй тренировке, бывает на контрольных прокатах, про которые я рассказала раньше. Иногда она строгая, если мы что-то не делаем. А так... Обычный тренер – добрая и не строгая.

Егор : Полностью согласен.