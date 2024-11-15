Полина Шешелева: «Иногда Тутберидзе строгая, если мы что-то не делаем. А так... Обычный тренер – добрая и не строгая»
Полина Шешелева и Егор Карнаухов, выступающие в парном катании, рассказали, на кого из фигуристов равняются.
– Есть фигуристы, на кого вы равняетесь?
Полина: У меня – Алина Загитова, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, мы с ними на одном льду тренируемся, а также Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
Егор: Кумиров нет, но есть пары, на которых хочется быть похожими. У меня каждый день они меняются. Слежу внимательно за всеми турнирами.
– Саша с Димой поддерживают на тренировках?
Полина: У нас бывают контрольные прокаты. Работаем-работаем, а потом показываем программы друг другу и тренерам. Так вот там мы хлопаем друг другу. В одиночном такого не было. Поддержка есть. <...>
– Насколько Этери Георгиевна принимает участие в работе с вами?
Полина: Этери Георгиевна бывает у нас каждый день на второй тренировке, бывает на контрольных прокатах, про которые я рассказала раньше. Иногда она строгая, если мы что-то не делаем. А так... Обычный тренер – добрая и не строгая.
Егор: Полностью согласен.
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