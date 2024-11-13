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Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Ковязина и Мохов, Шешелева и Карнаухов, Сабада и Астахов выступят с произвольными программами

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25 среди юниоров

5-й этап (Мемориал А. Г. Горшкова)

Москва

Пары, КМС

Произвольная программа

Начало – 15:40 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Дарья Самохвалова – Роман Романычев 

2. Варвара Илюшко – Роман Орлов

3. Анастасия Высоцкая – Федор Пожидаев 

Вторая разминка

4. Евгения Лоскутова – Валерий Назаров

5. Анастасия Егорова – Дмитрий Сухов

6. Софья Звездина – Дмитрий Шеремет

Третья разминка

7. Ольга Сабада – Павел Астахов

8. Полина Шешелева – Егор Карнаухов

9. Зоя Ковязина – Артемий Мохов 

Положение после короткой программы

1. Зоя Ковязина – Артемий Мохов – 67,18

2. Полина Шешелева – Егор Карнаухов – 65,96

3. Ольга Сабада – Павел Астахов – 60,26

4. Софья Звездина – Дмитрий Шеремет – 53,68

5. Анастасия Егорова – Дмитрий Сухов – 50,67

6. Евгения Лоскутова – Валерий Назаров – 49,95

7. Анастасия Высоцкая – Федор Пожидаев – 49,58

8. Варвара Илюшко – Роман Орлов – 47,07

9. Дарья Самохвалова – Роман Романычев – 44,79

Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Петросян, Кондратюк, Семененко, Степанова и Букин

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
пары
Павел Астахов
logoСерия Гран-при России
Анастасия Егорова
Валерий Назаров
Евгения Лоскутова
Дарья Самохвалова
Дмитрий Шеремет
Зоя Ковязина
Артемий Мохов
Полина Шешелева
Егор Карнаухов
Дмитрий Сухов
Анастасия Высоцкая
Федор Пожидаев
Мемориал Горшкова
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