Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Ковязина и Мохов, Шешелева и Карнаухов, Сабада и Астахов выступят с произвольными программами
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25 среди юниоров
5-й этап (Мемориал А. Г. Горшкова)
Москва
Пары, КМС
Произвольная программа
Начало – 15:40 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Дарья Самохвалова – Роман Романычев
2. Варвара Илюшко – Роман Орлов
3. Анастасия Высоцкая – Федор Пожидаев
Вторая разминка
4. Евгения Лоскутова – Валерий Назаров
5. Анастасия Егорова – Дмитрий Сухов
6. Софья Звездина – Дмитрий Шеремет
Третья разминка
7. Ольга Сабада – Павел Астахов
8. Полина Шешелева – Егор Карнаухов
9. Зоя Ковязина – Артемий Мохов
Положение после короткой программы
1. Зоя Ковязина – Артемий Мохов – 67,18
2. Полина Шешелева – Егор Карнаухов – 65,96
3. Ольга Сабада – Павел Астахов – 60,26
4. Софья Звездина – Дмитрий Шеремет – 53,68
5. Анастасия Егорова – Дмитрий Сухов – 50,67
6. Евгения Лоскутова – Валерий Назаров – 49,95
7. Анастасия Высоцкая – Федор Пожидаев – 49,58
8. Варвара Илюшко – Роман Орлов – 47,07
9. Дарья Самохвалова – Роман Романычев – 44,79
Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Петросян, Кондратюк, Семененко, Степанова и Букин
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