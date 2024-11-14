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Григорьева и Артющенко о Мемориале Горшкова: «Это большая честь – принимать участие в соревнованиях, посвященных человеку невероятного масштаба»

Григорьева и Артющенко прокомментировали победу на Мемориале Горшкова.

– Что значит для вас начать серию Гран‑при этого сезона с двух побед?

Василиса Григорьева: Мы очень рады, что все так сложилось, рады, что смогли показать достойное катание и не подвели себя, тренерскую команду, которая очень много сил и времени вкладывает в нас. Рады, что смогли собраться, показать достаточно неплохие прокаты и улучшить свой результат.

Евгений Артющенко: Не все удалось. Обидно, что в ритмическом танце допустили очень глупую ошибку, из‑за которой потеряли определенное количество баллов. Постараемся в дальнейшем так не ошибаться и улучшаться.

– Можете ли вы сказать, что ваши танцы сейчас сели «по фигуре»?

Артющенко: Мне кажется, мы стали кататься увереннее, более раскрепощенно. Старались над этим работать в этот короткий промежуток времени между Магнитогорском и Москвой. Делали упор на эмоции, (на том, чтобы) больше создавать контакт в паре. Думаю, что это получилось. Тренеры сказали, что было поувереннее, позажигательнее.

– Этот этап Гран‑при впервые посвящен памяти Александра Георгиевича Горшкова. Что это для вас значит?

Артющенко: Это большая честь – принимать участие в соревнованиях такого масштаба, посвященных человеку невероятного масштаба. Александр Георгиевич внес неоценимый вклад в фигурное катание, в танцы на льду в частности. Долгое время был президентом федерации, при этом выдающийся спортсмен, выдающаяся личность, первый наш олимпийский чемпион в танцах на льду.

Гордимся, что удалось показать чистые прокаты на соревнованиях, посвященных спортсмену и человеку такого высокого уровня.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
танцы на льду
logoАлександр Горшков
Евгений Артющенко
logoСерия Гран-при России
Василиса Григорьева
Мемориал Горшкова
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