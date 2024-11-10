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Петр Гуменник: «Эмоции довольно сдержанные, сделал то, что планировал. Немного не хватило докрутить эти прыжки»

Фигурист Гуменник рассказал, чего не хватило для золота на Гран-при в Красноярске.

Петр Гуменник стал серебряным призером этапа, победил Николай Угожаев.

«Эмоции довольно сдержанные, сделал то, что планировал, то что хотел. Немного не хватило докрутить эти прыжки, так что ловлю некий баланс. Как мне кажется по горячим следам, можно этот вариант накатать и сделать его более легким и стабильным, и это будет более выигрышной стратегией.

Я вообще не старался никогда кого-то копировать полностью, но смотрю на многих фигуристов и пытаюсь взять лучшее от одного и другого», – сказал Гуменник.

«Мне нравится катание Адама Сяо Хим Фа, его представление. Техника Нэтана Чена и Юдзуру Ханю со своей гармоничностью впечатляет. Еще привык себя ощущать молодым, тактика у меня та же – больше концентрироваться на себе. Продолжаю путь усложнения и оттачивания этого контента.

Онегин? Мне родственники рассказывают стихи из этого романа. Сейчас, чтобы больше попадать в образ, стараюсь больше катать программу. Это более действенно, чем перечитывать произведение», – цитирует фигуриста «СЭ».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoсборная России
мужское катание
logoЮдзуру Ханю
logoНэтан Чен
logoПетр Гуменник
Адам Сяо Хим Фа
logoСерия Гран-при России
Красноярье
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