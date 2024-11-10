Даниил Самсонов заявил, что будет работать над четверными лутцем и флипом к ЧР.

Сегодня Самсонов стал третьим на этапе Гран-при России в Красноярске, победил Николай Угожаев, Петр Гуменник занял второе место.

— Хороший итог для меня, тем более с такой конкуренций, вся вторая разминка — сильнейшие ребята. Смотришь на них и понимаешь, что нельзя сдавать, надо тянуться за ними.

Не мог подвести свой тренерский штаб, надеюсь, удалось порадовать тренерский штаб. Главное, что получилось показать чистый прокат, потому что на контрольных прокатах и чемпионате Москвы почти ничего не получилось в произвольной программе. А медаль — просто приятный бонус.

После короткой программы понимал, что мне будет легче выходить на произвольную, так как не был в тройке. К этому старту подходил спокойно, закрывать короткую программу было тяжеловато, но хотел получить удовольствие, что и сделал.

— Планируете усложнять элементы?

— В связи с непредвиденными обстоятельствами немного изменил здесь программу, но в будущем обязательно. Если хочу бороться за тройку‑шестерку на чемпионате России, то надо не отставать от остальных, делать максимальное количество четверных.

— Эта бронза придаст уверенности?

— Не хочу загадывать, надеюсь, хватит сил выступить на этапе в Москве, а завтра уже буду на тренировке. Потом буду работать над четверным лутцем и флипом к чемпионату России, — сказал Самсонов.