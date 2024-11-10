Плющенко – Муравьевой: «Главное – не опускать руки и идти дальше. Сезон только начался»

Евгений Плющенко поддержал Софью Муравьеву после проката произвольной программы.

Сегодня Муравьева с ошибками откатала произвольную на Гран-при России в Красноярске, заняв итоговое четвертое место.

«Главное – не опускать руки и идти дальше. Сезон только начался», – сказал Плющенко в эфире Первого канала, пока Муравьева ждала оценки за выступление в зоне Kiss and Cry.

Победу на этапе одержала Анна Фролова.