Плющенко – Муравьевой: «Главное – не опускать руки и идти дальше. Сезон только начался»
Евгений Плющенко поддержал Софью Муравьеву после проката произвольной программы.
Сегодня Муравьева с ошибками откатала произвольную на Гран-при России в Красноярске, заняв итоговое четвертое место.
«Главное – не опускать руки и идти дальше. Сезон только начался», – сказал Плющенко в эфире Первого канала, пока Муравьева ждала оценки за выступление в зоне Kiss and Cry.
Победу на этапе одержала Анна Фролова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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