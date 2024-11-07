Алена Косторная прокомментирует женские прокаты Гран-при Японии на Okko
Чемпионка Европы в одиночном катании Алена Косторная прокомментирует женские прокаты Гран-при Японии на Okko.
Об этом сообщила пресс-служба канала.
Короткие программы состоятся 8 ноября, произвольные – 9 ноября.
С сезона-2023/24 Косторная выступает в парном катании вместе с Георгием Куницей. Накануне дуэт объявил о пропуске предстоящих двух сезонов.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Okko
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