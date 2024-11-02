Базылюк неуязвима на льду. Хоть кто-то умел такое в 13 лет?

Маргарита Базылюк снова поражает невероятным набором: на Гран-при в Казани прыгнула пять ультра-си в программе!

Базылюк всего 13 лет, но она уже бьет рекорды и уверенно чувствует себя в ранге звезды.

А чем могли похвастаться другие наши чемпионки в этом возрасте?

Маргарита Базылюк

13 лет в сезоне-2024/25

Прыжки ультра-си: тройной аксель, четверной сальхов, четверной тулуп

Личный рекорд: 245,19 (первенство России-2024)

Титулы: чемпионка России среди юниоров, победительница чемпионата России по прыжкам

Залп суперпрыжков от 13-летней Базылюк: такое не удавалось даже Трусовой и Валиевой

Базылюк – первая девушка, исполнившая в одной программе два трикселя и три квада. Впервые это случилось месяц назад на мемориале Панина-Коломенкина, на Гран-при в Казани Маргарита повторила успех.

Она всего вторая фигуристка, справившаяся с пятью элементами ультра-си в прокате – раньше такое удавалось лишь Александре Трусовой.

Александра Трусова

13 лет в сезоне-2017/18

Прыжки ультра-си: четверной сальхов, четверной тулуп

Личный рекорд: 225,52 (юниорский ЧМ-2018)

Титулы: чемпионка мира среди юниоров, чемпионка России среди юниоров, победительница финала Гран-при

Именно в 13 лет Трусовой покорились четверные на соревнованиях. 6 лет назад случились эпохальные два квада на юниорском ЧМ.

Но 5 четверных Саша собрала только в олимпийском сезоне, когда ей было уже 17 лет. Что произойдет с Маргаритой за эти 4 года – усилит программу или растеряет суперконтент?

До Трусовой 15 лет не прыгали четверные. Она возглавила революцию и теперь делает 5 (!) в одной программе

Анна Щербакова

13 лет в сезоне-2017/18

Прыжки ультра-си: четверной тулуп

Личный рекорд: 210,85 (финал Кубка России-2018)

Титулы: победительница финала Кубка России среди юниоров

Большую часть сезона-2017/18 Щербакова пропустила из-за восстановления после перелома ноги. Квад-тулуп в программах Анны так и не появился, зато в 14 лет она освоила лутц, а затем и флип – самые ценные прыжки в фигурном катании.

Алена Косторная

13 лет в сезоне-2016/17

Прыжки ультра-си: -

Личный рекорд: 175,75 (2-й этап Кубка России-2015/16)

Титулы: победительница Кубка Москвы, медалистка этапов Кубка России

Косторная прошла юниорскую карьеру без коронного тройного акселя – изучить его мотивировали конкуренция и выход во взрослые.

Вообще, до 14 лет Косторная выступала нестабильно и часто оказывалась вне топ-10 даже на локальных турнирах. Заметно улучшились результаты в сезоне-2017/18 – была и бронза взрослого чемпионата России, и серебро юниорского ЧМ.

Камила Валиева

13 лет в сезоне-2019/20

Прыжки ультра-си: четверной тулуп

Личный рекорд: 238,17 (чемпионат России среди юниоров-2020)

Титулы: чемпионка мира среди юниоров, чемпионка России среди юниоров, победительница финала Гран-при

В августе 2019-го Валиева стала второй фигуристкой в истории, исполнившей четверной тулуп на официальных соревнованиях (первой была, конечно, Трусова). На юниорском ЧМ у Камилы в программе стояло два тулупа, позднее она выучила триксель и квад-сальхов.

Софья Акатьева

13 лет в сезоне-2020/21

Прыжки ультра-си: тройной аксель, четверной тулуп, четверной сальхов

Личный рекорд: 241,04 (финал Кубка России-2021)

Титулы: чемпионка России среди юниоров, победительница финала Кубка России

Осенью 2020-го Акатьева только-только выучила квад-сальхов, но и без этого уже закрепилась как будущий лидер по технике – прыгала в одной программе четверной тулуп и тройной аксель.

Из-за неудачной даты рождения (7 июля – через неделю после официального старта сезона в фигурке) дебютировала на юниорской серии Гран-при только в 14 лет.

Сейчас Софье 17, но прошлый сезон она пропустила из-за травмы, и прыжки ультра-си, которые она так рано выучила, пока под вопросом.

Аделия Петросян

13 лет в сезоне-2020/21

Прыжки ультра-си: четверной тулуп

Личный рекорд: 211,87 (чемпионат России среди юниоров-2021)

Титулы: серебряный призер чемпионата России среди юниоров, победительница этапа Кубка России

К 13 годам Петросян выучила квад-тулуп, но пока не добавляла его в программы. Зато через год пробовала не только тулуп, но еще и четверной риттбергер – и стала первой девушкой, которой покорился этот прыжок.

Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев, Владимир Песня, Александр Вильф, Алексей Даничев