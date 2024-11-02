Базылюк неуязвима на льду. Хоть кто-то умел такое в 13 лет?
Маргарита Базылюк снова поражает невероятным набором: на Гран-при в Казани прыгнула пять ультра-си в программе!
Базылюк всего 13 лет, но она уже бьет рекорды и уверенно чувствует себя в ранге звезды.
А чем могли похвастаться другие наши чемпионки в этом возрасте?
Маргарита Базылюк
13 лет в сезоне-2024/25
Прыжки ультра-си: тройной аксель, четверной сальхов, четверной тулуп
Личный рекорд: 245,19 (первенство России-2024)
Титулы: чемпионка России среди юниоров, победительница чемпионата России по прыжкам
Залп суперпрыжков от 13-летней Базылюк: такое не удавалось даже Трусовой и Валиевой
Базылюк – первая девушка, исполнившая в одной программе два трикселя и три квада. Впервые это случилось месяц назад на мемориале Панина-Коломенкина, на Гран-при в Казани Маргарита повторила успех.
Она всего вторая фигуристка, справившаяся с пятью элементами ультра-си в прокате – раньше такое удавалось лишь Александре Трусовой.
Александра Трусова
13 лет в сезоне-2017/18
Прыжки ультра-си: четверной сальхов, четверной тулуп
Личный рекорд: 225,52 (юниорский ЧМ-2018)
Титулы: чемпионка мира среди юниоров, чемпионка России среди юниоров, победительница финала Гран-при
Именно в 13 лет Трусовой покорились четверные на соревнованиях. 6 лет назад случились эпохальные два квада на юниорском ЧМ.
Но 5 четверных Саша собрала только в олимпийском сезоне, когда ей было уже 17 лет. Что произойдет с Маргаритой за эти 4 года – усилит программу или растеряет суперконтент?
До Трусовой 15 лет не прыгали четверные. Она возглавила революцию и теперь делает 5 (!) в одной программе
Анна Щербакова
13 лет в сезоне-2017/18
Прыжки ультра-си: четверной тулуп
Личный рекорд: 210,85 (финал Кубка России-2018)
Титулы: победительница финала Кубка России среди юниоров
Большую часть сезона-2017/18 Щербакова пропустила из-за восстановления после перелома ноги. Квад-тулуп в программах Анны так и не появился, зато в 14 лет она освоила лутц, а затем и флип – самые ценные прыжки в фигурном катании.
Алена Косторная
13 лет в сезоне-2016/17
Прыжки ультра-си: -
Личный рекорд: 175,75 (2-й этап Кубка России-2015/16)
Титулы: победительница Кубка Москвы, медалистка этапов Кубка России
Косторная прошла юниорскую карьеру без коронного тройного акселя – изучить его мотивировали конкуренция и выход во взрослые.
Вообще, до 14 лет Косторная выступала нестабильно и часто оказывалась вне топ-10 даже на локальных турнирах. Заметно улучшились результаты в сезоне-2017/18 – была и бронза взрослого чемпионата России, и серебро юниорского ЧМ.
Камила Валиева
13 лет в сезоне-2019/20
Прыжки ультра-си: четверной тулуп
Личный рекорд: 238,17 (чемпионат России среди юниоров-2020)
Титулы: чемпионка мира среди юниоров, чемпионка России среди юниоров, победительница финала Гран-при
В августе 2019-го Валиева стала второй фигуристкой в истории, исполнившей четверной тулуп на официальных соревнованиях (первой была, конечно, Трусова). На юниорском ЧМ у Камилы в программе стояло два тулупа, позднее она выучила триксель и квад-сальхов.
Софья Акатьева
13 лет в сезоне-2020/21
Прыжки ультра-си: тройной аксель, четверной тулуп, четверной сальхов
Личный рекорд: 241,04 (финал Кубка России-2021)
Титулы: чемпионка России среди юниоров, победительница финала Кубка России
Осенью 2020-го Акатьева только-только выучила квад-сальхов, но и без этого уже закрепилась как будущий лидер по технике – прыгала в одной программе четверной тулуп и тройной аксель.
Из-за неудачной даты рождения (7 июля – через неделю после официального старта сезона в фигурке) дебютировала на юниорской серии Гран-при только в 14 лет.
Сейчас Софье 17, но прошлый сезон она пропустила из-за травмы, и прыжки ультра-си, которые она так рано выучила, пока под вопросом.
Аделия Петросян
13 лет в сезоне-2020/21
Прыжки ультра-си: четверной тулуп
Личный рекорд: 211,87 (чемпионат России среди юниоров-2021)
Титулы: серебряный призер чемпионата России среди юниоров, победительница этапа Кубка России
К 13 годам Петросян выучила квад-тулуп, но пока не добавляла его в программы. Зато через год пробовала не только тулуп, но еще и четверной риттбергер – и стала первой девушкой, которой покорился этот прыжок.
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Владимир Песня, Александр Вильф, Алексей Даничев
Марго уникальная спортсменка, лучшая из лучших) И сравнения тоже с лучшими, показательно, что все эти фигуристки выходцы из одного штаба Тутберидзе. ТШТ опять удалось всех удивить, то ли еще будет
Самое приятное это то, что Марго с каждым стартом улучшается и по второй оценке, хотя она чистый технарь, но какие у нее плавные ручки! Хорошая работа корпусом, и она даже музыку слышит, хоть это и тяжело при огромной сложности ее программ и невероятной скорости при которой она их исполняет. Самое главное пожелание это здоровье и без травм!
Вот такое фигурное катание и хочется смотреть. Марго успеха во всей ее спортивной, надеюсь очень долгой, карьере, и завоевать все возможные и невозможные титулы, даже по нескольку раз, она этого, несомненно, достойна!
Не очень удачно родишься по времени и упс, конкурентки на главный старт легче и моложе (