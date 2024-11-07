14-летняя Виктория Барахтина тренируется в Канаде у Брайана Орсера и ждет открепления от ФФККР

Фигуристка Виктория Барахтина тренируется в Канаде и ждет открепления от ФФККР.

Об этом сообщила мама 14-летней спортсменки в комментарии журналисту Максиму Хоренкову.

«Вика тренируется в Канаде у Брайна Орсера с августа. Все очень нравится, ждем решения нашего вопроса в декабре», – сказала Елизавета Барахтина.

Виктория Барахтина планирует выступать за Канаду. В России она тренировалась у Елены Жгун. В марте заняла 13-е место на первенстве Москвы старшего возраста.