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14-летняя Виктория Барахтина тренируется в Канаде у Брайана Орсера и ждет открепления от ФФККР

Фигуристка Виктория Барахтина тренируется в Канаде и ждет открепления от ФФККР.

Об этом сообщила мама 14-летней спортсменки в комментарии журналисту Максиму Хоренкову. 

«Вика тренируется в Канаде у Брайна Орсера с августа. Все очень нравится, ждем решения нашего вопроса в декабре», – сказала Елизавета Барахтина.

Виктория Барахтина планирует выступать за Канаду. В России она тренировалась у Елены Жгун. В марте заняла 13-е место на первенстве Москвы старшего возраста.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Максима Хоренкова
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женское катание
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Виктория Барахтина
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