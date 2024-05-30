Фигуристка Барахтина получила открепление от ФФКР и намерена выступать за Канаду

Российская фигуристка Виктория Барахтина работает над получением открепления от Федерации фигурного катания России (ФФКР).

13-летняя спортсменка намерена выступать под флагом Канады.

«Да, Виктория хотела бы выступать за Канаду. Но открепление мы пока не получили, точной причины нам не сообщили», — сказала мать фигуристки Елизавета Барахтина.

В марте фигуристка заняла 13-е место на первенстве Москвы старшего возраста. Она тренируется под руководством Елены Жгун.