Фигуристка Барахтина получила открепление от ФФКР и намерена выступать за Канаду

Теги сборная России ФФКР женское катание Виктория Барахтина Фигурное катание

Российская фигуристка Виктория Барахтина работает над получением открепления от Федерации фигурного катания России (ФФКР).

13-летняя спортсменка намерена выступать под флагом Канады. 

«Да, Виктория хотела бы выступать за Канаду. Но открепление мы пока не получили, точной причины нам не сообщили», — сказала мать фигуристки Елизавета Барахтина.

В марте фигуристка заняла 13-е место на первенстве Москвы старшего возраста. Она тренируется под руководством Елены Жгун.

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25 комментариев
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Ответ Tzaichiha
Кто все эти ноунеймы которых бы никто и не вспомнил на спортсе, если бы они не решились эмигрировать? Насколько же сильнее российское фигурное катание, если всех фигуристов средней и дальше средней руки берут с удовольствием!
Так ей всего 13, в таком возрасте почти все ноунеймы(особенно учитывая ситуацию последних двух лет). Судя по результатам вполне добротная фигуристка из района десятки. К примеру на последнем старте 2 месяца назад набрала 193 и оставила позади распиаренных Андрееву, Парсегову, Стоцкую, Мильто, Стрельцову. То есть девочка явно не средней руки раз бьётся на равных с теми же представителями ТШТ
+11
-2
+9
Философский пароход набирает ход.
+8
-2
+6
Просто перечислите тех, кто остался.
Может будет короче
+6
-1
+5
О, вот и до Канады добрались. Дюамель будет рада))
+6
-1
+5
А ручеек все больше и больше ....
Скоро уже и речка будет ...
+7
-2
+5
Кто все эти ноунеймы которых бы никто и не вспомнил на спортсе, если бы они не решились эмигрировать? Насколько же сильнее российское фигурное катание, если всех фигуристов средней и дальше средней руки берут с удовольствием!
+8
-5
+3
Меган Дюамель этого не переживёт!
+4
-1
+3
ТАТ еще не высказала свои привычные слова про небольшую потерю?
+3
-1
+2
Ответ Vera25
Просто перечислите тех, кто остался. Может будет короче
Остались все топы и сильнейшие. Все!
+5
-3
+2
Ответ Tzaichiha
Кто все эти ноунеймы которых бы никто и не вспомнил на спортсе, если бы они не решились эмигрировать? Насколько же сильнее российское фигурное катание, если всех фигуристов средней и дальше средней руки берут с удовольствием!
Естественно, 13-летняя спортсменка, главным достижением которой является 13-е место на первенстве Москвы, самостоятельно приняла решение об эмиграции и вступлении в ФФК Канады.
+2
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Неужели канадцы разрешат выступать за свою страну "страшной русской допингистке"?!
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Ответ Жизненная
Кое-кто побежал....с корабля....и это совсем не философы....
Как и те, кто в свое время сбежал от большевиков и сталинского рая.
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Ответ Ir_rish
Научитесь уже плавать, что ли.
Зачем если есть спасательный жилет ?
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Ответ Anna Castro
Речь идет не только о спасении спортивной карьеры девочки, но и об обеспечении лучшего будущего - хорошего образования, медицинского обслуживания, защищенных законом гражданских прав... Родители понимают, что пора покидать корабль. Как бы ни закончился «конфликт», план западников состоит в том, чтобы применять больше санкций и углублять изоляцию до тех пор, пока не возникнет дефицит основных продуктов (важные лекарства от рака уже исчезают из аптек), пока Россия не станет большой Северной Кореей; Все это уже происходит на наших глазах. Кому нужно такое будущее? Гораздо больше людей уехали бы, если бы у них была такая возможность.
Да, изоляция идёт полным ходом. Западные страны не торгуют с Россией, а их корпорации не извиваются с целью продолжить деятельность в России создавая имидж ушедших. В аптеках уже исчезли лекарства, полки в магазинах пустеют. Всё именно так
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Ответ Gilonjon862
Так ей всего 13, в таком возрасте почти все ноунеймы(особенно учитывая ситуацию последних двух лет). Судя по результатам вполне добротная фигуристка из района десятки. К примеру на последнем старте 2 месяца назад набрала 193 и оставила позади распиаренных Андрееву, Парсегову, Стоцкую, Мильто, Стрельцову. То есть девочка явно не средней руки раз бьётся на равных с теми же представителями ТШТ
193 - это ее потолок, а вот для других перечисленных вами фигуристок потолок совсем другие цифры)
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Ответ Vera25
Просто перечислите тех, кто остался. Может будет короче
Это пять) Действительно.
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Ответ Tzaichiha
Остались все топы и сильнейшие. Все!
Зачем им эти тараканьи бега?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А ручеек все больше и больше .... Скоро уже и речка будет ...
Научитесь уже плавать, что ли.
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Малышня побежала. Та, у которой еще есть какие-никакие шансы дождаться. Пусть и не топовая совсем, тем не менее.
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Речь идет не только о спасении спортивной карьеры девочки, но и об обеспечении лучшего будущего - хорошего образования, медицинского обслуживания, защищенных законом гражданских прав... Родители понимают, что пора покидать корабль. Как бы ни закончился «конфликт», план западников состоит в том, чтобы применять больше санкций и углублять изоляцию до тех пор, пока не возникнет дефицит основных продуктов (важные лекарства от рака уже исчезают из аптек), пока Россия не станет большой Северной Кореей; Все это уже происходит на наших глазах. Кому нужно такое будущее? Гораздо больше людей уехали бы, если бы у них была такая возможность.
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