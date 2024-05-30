Фигуристка Барахтина получила открепление от ФФКР и намерена выступать за Канаду
Российская фигуристка Виктория Барахтина работает над получением открепления от Федерации фигурного катания России (ФФКР).
13-летняя спортсменка намерена выступать под флагом Канады.
«Да, Виктория хотела бы выступать за Канаду. Но открепление мы пока не получили, точной причины нам не сообщили», — сказала мать фигуристки Елизавета Барахтина.
В марте фигуристка заняла 13-е место на первенстве Москвы старшего возраста. Она тренируется под руководством Елены Жгун.
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