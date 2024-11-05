24

Анна Щербакова: «Спокойно отношусь к критике, но из-за спортивного максимализма порой слишком увлекаюсь самокопанием»

Фигуристка Анна Щербакова призналась, что порой увлекается самокопанием.

«В спорте ты привыкаешь работать на высший балл, когда, кроме «идеально», тебя ничего не устраивает. На соревнованиях проще, там есть объективная система оценки.

В жизни все немного иначе. Например, я сейчас пробую себя в качестве ведущей, и было бы здорово, если бы после эфира мне тоже выдавали бланк с баллами: тут отлично, тут надо поработать. Но никто такой бланк не выдает, поэтому приходится разбираться самой.

Я спокойно отношусь к критике, но из-за спортивного максимализма порой слишком увлекаюсь самокопанием», – сказала олимпийская чемпионка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Российское общество «Знание»
logoсборная России
женское катание
logoАнна Щербакова
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Загитова о критике спортсменов в адрес тренеров: «Это не нужно выводить на всеобщее обозрение. Ты должен быть благодарный за все, что команда сделала для тебя»
183 ноября, 11:10
Алена Леонова: «Щербакова уже давно не катается и даже не собирается. А Трусова, возможно, в следующем сезоне попробует вернуться»
122 ноября, 10:45
Алексей Ягудин: «Даже не сомневался, что Трусова никуда не вернется. Также не понимаю ответ Щербаковой: «Я бы тоже участвовала, если бы не проблемы с ногой». Я такой: «Ты прикалываешься?»
8131 октября, 08:41
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Даниелян о группе Рукавицына: «Мне настолько комфортно, я с таким удовольствием каждый день выхожу на тренировки, что лучше быть не может»
8сегодня, 17:19
Надежда Стрелец об интервью с Загитовой: «Никогда не видела, чтобы мужчины реагировали на кого-то так, как на Алину. Операторы во время съемки поплыли»
130сегодня, 17:03
Алена Леонова: «Если Губанова допускает ошибку, возникает ощущение, что ей рубят оценки в два раза больше, чем остальным»
12сегодня, 15:30
Луна Хендрикс планирует выступить на турнире Golden Spin в Загребе
6сегодня, 15:06
Елизавета Осокина: «Вряд ли нас допустят до Олимпиады в Милане. Рассмотрим ли нейтральный статус? Да»
26сегодня, 14:39
Осокина о татуировках: «У меня змея набита на груди, а дракон на спине. Это символ силы, мощи – мне показалось, что это круто»
46сегодня, 14:27
Приглашенный солист Большого театра Ильдар Гайнутдинов выступит в паре с Евгенией Медведевой в ее ледовом шоу. Оно состоится 15 ноября на «ЦСКА-Арене»
76сегодня, 14:10Реклама
Татьяна Тарасова: «Медведева – профессиональный человек, всегда делает работу хорошо. То, что она стала ведущей «Ледникового периода», сильно ее развивает»
21сегодня, 13:20
Леонова о Петросян: «Даже с недочетами это космическое катание. Абсолютно одаренная девочка, которая имеет все, чтобы выиграть Олимпийские игры»
36сегодня, 12:23
Плющенко поблагодарил за поздравления с днем рождения: «Я очень рад, что меня окружает столько друзей и моих преданных талантливых учеников!»
50сегодня, 09:35
Ко всем новостям
Последние новости
Артем Ковалев выступит на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге
14 минут назад
Осокина о возможном возвращении Валиевой: «У Камилы очень хорошие прыжки, хореография, есть изюминки. Ее будут все ждать»
23сегодня, 14:34
Виктория Синицина: «Сначала участие в «Ледниковом периоде» было под вопросом из-за плотного графика, но все же решила, что мне это интересно»
6сегодня, 09:42
Павел Ковалев: «До Олимпиады-2030 еще много времени, хотелось бы подумать о семье, о детях. Возможно, возьмем перерыв в следующем олимпийском цикле»
2вчера, 10:20
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартовал в октябре в Магнитогорске, ЧР пройдет в декабре в Омске
198вчера, 05:00
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: взрослый Гран-при стартовал в октябре, ЧМ пройдет в марте
41вчера, 05:00
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
2вчера, 04:20
Лутфуллин о программе «Любовь с первого взгляда»: «Было ли такое в жизни? Да. Как познакомились с девушкой, я ей часа через три сказал: переезжай ко мне»
53 ноября, 11:30
Загитова о критике спортсменов в адрес тренеров: «Это не нужно выводить на всеобщее обозрение. Ты должен быть благодарный за все, что команда сделала для тебя»
183 ноября, 11:10
Владислав Дикиджи: «Автомобиль – это моя мечта. Я хотел в своем молодом возрасте приобрести машину, галочку такую поставить»
52 ноября, 20:34