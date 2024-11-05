Анна Щербакова: «Спокойно отношусь к критике, но из-за спортивного максимализма порой слишком увлекаюсь самокопанием»

Фигуристка Анна Щербакова призналась, что порой увлекается самокопанием.

«В спорте ты привыкаешь работать на высший балл, когда, кроме «идеально», тебя ничего не устраивает. На соревнованиях проще, там есть объективная система оценки.

В жизни все немного иначе. Например, я сейчас пробую себя в качестве ведущей, и было бы здорово, если бы после эфира мне тоже выдавали бланк с баллами: тут отлично, тут надо поработать. Но никто такой бланк не выдает, поэтому приходится разбираться самой.

Я спокойно отношусь к критике, но из-за спортивного максимализма порой слишком увлекаюсь самокопанием», – сказала олимпийская чемпионка.