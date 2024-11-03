Матвей Ветлугин: «Не все получилось, но оба дня я старался кайфовать на льду. Четверной лутц и флип пытаемся наработать»

Матвей Ветлугин рассказал, что старался «кайфовать на льду» на Гран-при в Казани.

Фигурист занял третье место с 255,18 баллами.

– Не все получилось, но оба дня я старался кайфовать на льду, надеюсь, что зрители тоже почувствовали. Четверной лутц и флип пытаемся наработать. Сегодня 3 ноября, после травмы, которую я в сентябре получил, вернулся на лед только в конце сентября.

Начал прыгать одинарные, двойные в начале октября, было тяжело восстанавливаться в быстром темпе. Не всегда удавалось в тренировочном процессе катать чисто, нет стабильности, но все равно старались делать целиковые прокаты.

– Смотришь ли на список участников с примерным расчетом на медали?

– Не все здесь зависит от меня, спасибо петербургской федерации, которая разрешила мне поехать на второй этап сюда, потому что в сентябре я еще не катался, а тогда в Питере проходил отбор на первый-второй этапы.

Думал, что допустят на четвертый этап в Москве, а там как уже решит федерация, спасибо, что заявку одобрили и смог сюда приехать. Доволен, что здесь смог выступить.

– Видели, как следил за элементами Влада Дикиджи, смотрел за прыжками, возможно, в будущем планируешь стать судьей?

– Я не разбирал его прыжки, а просто обратил внимание на неточность, которая могла бы не позволить ему бороться с Глебом, интрига сохраняется. До последнего смотрели, кто будет первый, никаких комментариев по поводу оценки прыжков не давал.

Перспективы в будущем? Не секрет, что меня интересует судейская сторона вопроса, разбираться в том, как оцениваются элементы, в том, возможно ли в будущем применение искусственного интеллекта, применение компьютерных технологий, чтобы, например, определять точное количество оборотов.

Часто рзговариваем с нашими техническими специалистами, сидят три человека, и кто-то исполнил прыжок: с этого угла 89 градусов, с другого 90, а уже с третьего недокрут 91. Компьютер, наверное, такого не допустит, – сказал Ветлугин .