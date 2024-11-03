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Загитова об отношениях: «Много факторов должно сойтись. Хочется чувствовать поддержку, чтобы быть за своим любимым как за каменной стеной»

Алина Загитова рассказала, чего ждет от своего будущего возлюбленного.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию дала интервью журналу Hello.

– Вам 22. Тот возраст, когда многие ваши сверстницы задумываются о семье…

– Ой, это сложный вопрос. Если бы вы меня спросили, что нужно для создания огромного проекта, то я бы сразу ответила – вот это и это. А насчет семьи... Тут просто много факторов должно сойтись.

Моя подружка рассказывала, как встретила своего парня. Она просто взяла его за руку – и почувствовала, что это он, тот самый. И я сейчас смотрю на их отношения и думаю: «Господи, неужели такая любовь бывает?!» 

Мне тоже хочется ощутить подобное. Чувствовать поддержку, чтобы быть за своим любимым как за каменной стеной.

– Можно ли из этого сделать вывод, что сердце Алины Загитовой пока свободно?

– Moe сердце всегда наполнено, – с улыбкой ответила Загитова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Hello
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женское катание
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