Загитова про слухи о романе с Егором Кридом: «Отношения – это громко сказано. Мы просто общаемся»

Теги сборная России светская хроника женское катание Алина Загитова музыка Фигурное катание

Алина Загитова прокомментировала слухи о романе с певцом Егором Кридом.

Во время интервью на «БИМ-радио» у олимпийской чемпионки по фигурному катанию спросили, какие у нее отношения с Кридом.

«Нормальные. Отношения – это громко сказано. Егор – классный чувак. Мы просто общаемся, он очень добрый. В принципе, вот так», – цитирует ответ Загитовой Sport24.

26 июня фигуристка выложила в соцсети фото, на котором Крид обнимает ее и целует в лоб.

«Егор позвал меня на день рождения. Я запостила фотографию. С этого все началось», – пояснила Загитова, с чего начались слухи о якобы романе.

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44 комментария
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в паре должна быть одна красивая девушка, а не обе))
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У нее нормальные слова в лексиконе остались вообще?
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Губища себе сделала, как та рыба из армянского мультфильма советского времени
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Посмотрел ее последнее преображение в ее телеграмм это конечно что-то. Комплексы там прямо зашкаливают. Губы уже как блюдца на пол лица. Раньше я думал может одумается теперь стало понятно что нет. Ну тогда в путь дорожку. Как можно было в это превратится.
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+22
Ответ Фёдор Молчанов
У нее нормальные слова в лексиконе остались вообще?
А они были?
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+16
Классный чувак....Ну вот как, ты же даешь интервью официальному изданию, ну увеличь свой словарный запас, это не сложно. Тебе и этого хватит.
+26
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+15
Жахаемся просто
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Молодёжь сейчас другая. В наше время перепихнулись - женись. А теперь это "мы, просто общаемся".
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Ответ Фёдор Молчанов
У нее нормальные слова в лексиконе остались вообще?
А, кажется, журфак закончила?..
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-5
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Неинтересно.
+7
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+6
Сегодня день спортивных новостей, прям услада для глаз
+7
-1
+6
Ответ Streetbor
в паре должна быть одна красивая девушка, а не обе))
это ты просто интересных фильмов не видел. в паре могут быть и три красивые девушки.
+8
-2
+6
Никаких отношений - просто факапчик))
+8
-3
+5
Боже, да всем пофигу
+12
-8
+4
В чем новость, непонятно, и ещё менее понятно, чему тут удивляться-обнялись парень с девушкой, вот уж диво дивное. Не геи же, в самом деле
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+3
Фух, наконец -то новость про Загитову. Я уж заволновался - случилось чего? Столько дней тишины
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-1
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Новый проектик.
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Какие сегодня замечательные спортивные новости
Бывшие жены, подруги, девушки
Шик да блеск
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То есть просто трахаются? А говорили, что он не такой...
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Загитова: Хотела бы мужчину постарше, но там уже женщина постарше...
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СМС ага
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Ответ Pertinax Gandi
Молодёжь сейчас другая. В наше время перепихнулись - женись. А теперь это "мы, просто общаемся".
Раньше давали чтоб выйти замуж) сейчас дают зачем не зная
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0
Ответ Сергей Довлатов
Классный чувак....Ну вот как, ты же даешь интервью официальному изданию, ну увеличь свой словарный запас, это не сложно. Тебе и этого хватит.
Это мозги напрягать нужно. А такое не ее стиль..
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Общение состоит в том, что Крид дает уроки русского языка и повышает словарный запас девушки.
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Да хоть роди !!!
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Крид любит молоденьких девчат факапить
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