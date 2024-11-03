Михаил Шайдоров о каскаде тройной аксель – четверной тулуп: «У меня на примете есть еще один сумасшедший каскад, но пока это секрет»

Фигурист Михаил Шайдоров готовит еще один уникальный по сложности каскад.

На Гран-при Франции он стал первым фигуристом в истории, приземлившим на соревнованиях каскад тройной аксель – четверной тулуп.

«Я так счастлив, что исполнил каскад тройной аксель – четверной тулуп. Потрясающие чувства, когда творишь историю. Сразу после проката я показал свою реакцию (взмахнул кулаком), потому что сделал это и достиг своей цели.

Теперь я хочу работать над своей программой и улучшить оценки за компоненты.

У меня на примете есть еще один сумасшедший каскад, который я хочу сделать следующим, но пока оставлю это в секрете», – сказал фигурист из Казахстана.