  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Михаил Шайдоров о каскаде тройной аксель – четверной тулуп: «У меня на примете есть еще один сумасшедший каскад, но пока это секрет»
1

Михаил Шайдоров о каскаде тройной аксель – четверной тулуп: «У меня на примете есть еще один сумасшедший каскад, но пока это секрет»

Фигурист Михаил Шайдоров готовит еще один уникальный по сложности каскад.

На Гран-при Франции он стал первым фигуристом в истории, приземлившим на соревнованиях каскад тройной аксель – четверной тулуп.

«Я так счастлив, что исполнил каскад тройной аксель – четверной тулуп. Потрясающие чувства, когда творишь историю. Сразу после проката я показал свою реакцию (взмахнул кулаком), потому что сделал это и достиг своей цели.

Теперь я хочу работать над своей программой и улучшить оценки за компоненты.

У меня на примете есть еще один сумасшедший каскад, который я хочу сделать следующим, но пока оставлю это в секрете», – сказал фигурист из Казахстана.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Golden Skate
logoГран-при
logoГран-при Франции
logoсборная Казахстана
мужское катание
Михаил Шайдоров
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Адам Сяо Хим Фа: «Я получил урок на чемпионате мира и теперь использовал его. А в короткой слишком давил на себя»
436 минут назад
Казахстанский фигурист Шайдоров первым в истории приземлил каскад тройной аксель – четверной тулуп
18вчера, 18:00
⚡ Гран-при Франции. Сяо Хим Фа победил, Шимада – 2-й, Торгашев – 3-й
410вчера, 16:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Татьяна Тарасова: «То, что говорит Дюамель, – это ужасный бред»
5 минут назад
Адам Сяо Хим Фа: «Я получил урок на чемпионате мира и теперь использовал его. А в короткой слишком давил на себя»
436 минут назад
Гран-при России. «Идель». Дикиджи, Лутфуллин, Ветлугин, Ковалев, Федоров, Даниелян выступят с произвольными программами
350 минут назад
Гран-при России. «Идель». Бойкова и Козловский, Осокина и Грицаенко покажут произвольные программы
250 минут назад
Гран-при России. «Идель». Петросян, Яметова, Важнова, Нелюбова, Садкова выйдут на лед с произвольными программами
22сегодня, 04:05
Вайцеховская о возвращении Валиевой: «Рискую навлечь на себя негодование поклонников Камилы, но, думаю, не произойдет ровным счетом ничего»
38вчера, 21:40
Дмитрий Козловский: «Просто приехать и забрать медаль – неинтересно. Хочется в прокате показывать все лучшее, получать заслуженные рекордные баллы»
5вчера, 20:41
⚡ Гран-при Франции. Хазе и Володин победили, Конти и Мачии – 2-е, Гиларди и Амброзини – 3-и, Гейниш и Чигирев – 6-е
117вчера, 20:05
Евгения Лопарева: «Я была в шоке и потеряла дар речи после сегодняшних результатов. Мы хотели бороться за финал, и то, что нам это удалось, абсолютно потрясающе»
7вчера, 19:45
Ламбьель о серебре Коширо Шимады на Гран-при Франции: «Для меня эта медаль имеет такое же значение, как победа на чемпионате мира»
5вчера, 19:27
Ко всем новостям
Последние новости
Владислав Дикиджи: «Автомобиль – это моя мечта. Я хотел в своем молодом возрасте приобрести машину, галочку такую поставить»
3вчера, 20:34
Рион Сумийоши: «Это уже третий турнир, где я занимаю 5-е место перед произвольной, а затем 3-е по итогу. Чувствую, что мое катание в целом улучшилось»
вчера, 15:02
Анастасия Волочкова: «У Валиевой невероятная сила воли. Могу только поприветствовать ее возвращение в спорт обеими руками и длинными ногами»
18вчера, 14:48
Глеб Лутфуллин: «Настрой боевой, у нас по прокатам с тренером есть план, и мы его придерживаемся»
3вчера, 14:40
«Без желания победить не нужно возвращаться в большой спорт. Думаю, у Валиевой все получится». Ишмуратова о фигуристке
2вчера, 11:52
Мишин о возможном возвращении Валиевой в спорт: «Такие добрые помыслы — это всегда хорошо»
7вчера, 11:44
Дмитрий Васильев: «Валиевой будет сложно вернуться на прежний уровень. Конкурентки не дремлют, а у нее не будет соревновательной практики»
вчера, 11:15
Депутат Свищев: «У Валиевой миллионы поклонников не только в России, но и по всему миру. Конечно же, мы ждем ее возвращения»
4вчера, 11:04
Алена Леонова: «Муравьева – «темная лошадка» в этом сезоне. Будем надеяться, что она подойдет в хорошей форме к важным стартам»
вчера, 10:54
Галлямов о спонсорстве: «Нужно, чтобы мы с партнерами совпадали по ценностям, по взглядам. Подписчики поверят только в том случае, если ты будешь искренним»
вчера, 09:17