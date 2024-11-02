Казахстанский фигурист Шайдоров первым в истории приземлил каскад тройной аксель – четверной тулуп
Михаил Шайдоров первым в истории приземлил тройной аксель – четверной тулуп.
Фигурист из Казахстана исполнил этот каскад на Гран-при Франции в Анжи и получил за него 18,72 балла.
Ранее этот каскад на соревнованиях пытался исполнить японец Шома Уно – на командном чемпионате мира в 2019 году он зашел на элемент, но упал со второго прыжка.
Шайдоров тренируется у олимпийского чемпиона Алексея Урманова в Сочи.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости