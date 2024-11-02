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Казахстанский фигурист Шайдоров первым в истории приземлил каскад тройной аксель – четверной тулуп

Михаил Шайдоров первым в истории приземлил тройной аксель – четверной тулуп.

Фигурист из Казахстана исполнил этот каскад на Гран-при Франции в Анжи и получил за него 18,72 балла. 

Ранее этот каскад на соревнованиях пытался исполнить японец Шома Уно – на командном чемпионате мира в 2019 году он зашел на элемент, но упал со второго прыжка. 

Шайдоров тренируется у олимпийского чемпиона Алексея Урманова в Сочи. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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logoГран-при Франции
logoсборная Казахстана
мужское катание
Михаил Шайдоров
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