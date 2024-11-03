Адам Сяо Хим Фа: «Я получил урок на чемпионате мира и теперь использовал его. А в короткой слишком давил на себя»

Фигурист Адам Сяо Хим Фа объяснил, почему ошибся в короткой на Гран-при Франции.

Он одержал победу на соревнованиях, хотя после короткой программы шел 8-м.

«Я доволен сегодняшним днем. На чемпионате мира я получил урок, и сегодня я его использовал. Я чувствовал гораздо меньше давления, ощущал себя лучше. Я катал эту программу, думая, что это тренировка.

Анализируя выступление в короткой, я понял, что слишком на себя давил.

Во время проката я чувствовал себя хорошо, несмотря на некоторые ошибки. В каком-то смысле я забыл, что нахожусь на соревнованиях. Чувствовал себя настроенным на тренировку – для меня это полезно на стартах», – сказал двукратный чемпион Европы.