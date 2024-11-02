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Евгения Лопарева: «Я была в шоке и потеряла дар речи после сегодняшних результатов. Мы хотели бороться за финал, и то, что нам это удалось, абсолютно потрясающе»

Француженка Лопарева высказалась о победе на Гран-при Франции в танцах на льду.

Сегодня французские танцоры на льду Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо победили на первом в карьере этапе Гран-при. 

«Я была в шоке и потеряла дар речи после сегодняшних результатов. Мы хотели бороться за финал (серии Гран-при), и то, что нам это удалось, абсолютно потрясающе. 

В прошлом году у нас был показательный номер в стиле техно, и он пользовался большой популярностью в соцсетях.

Нам говорили, что в соревновательных программах мы выглядим немного скучно, а в показательных наоборот, поэтому мы решили попробовать подобный стиль для соревнований. 

Конечно, нам нужно рисковать. Мы не чемпионы мира, мы хотим совершенствоваться и считаем, что для этого нужно идти на риск», – сказала Лопарева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Golden Skate
танцы на льду
logoГран-при Франции
logoсборная Франции
Жоффре Бриссо
Евгения Лопарева
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