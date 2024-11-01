Лопарева о ритм-танце: «Под санкции «Распутин» не попал. Приняли хорошо, и никаких плохих комментариев на этот счет не было»
Евгения Лопарева рассказала, что публика хорошо приняла ритм-танец этого сезона.
Лопарева выступает за Францию в дуэте с Жоффре Бриссо. Они исполняют ритм-танец под композиции Rasputin и Nightflight To Venus группы Boney M.
– Некоторые делают полноценное попурри из нескольких кусков. Или вам нравится более цельный вариант?
– По факту у нас тоже две композиции. Почему один артист – я не знаю, но в Монреале так принято, чтобы композиции были от одного артиста. Например, в произвольной у нас три трека от одного артиста. И восприятие, как по мне, более целостное от этого. Мне это нравится.
– Под санкции «Распутин» не попал?
– Не попал, слава богу. Ждали, думали как его воспримут. Приняли хорошо, и никаких плохих комментариев на этот счет не было, – сказала фигуристка.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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