Лопарева о ритм-танце: «Под санкции «Распутин» не попал. Приняли хорошо, и никаких плохих комментариев на этот счет не было»

Евгения Лопарева рассказала, что публика хорошо приняла ритм-танец этого сезона.

Лопарева выступает за Францию в дуэте с Жоффре Бриссо. Они исполняют ритм-танец под композиции Rasputin и Nightflight To Venus группы Boney M.

– Некоторые делают полноценное попурри из нескольких кусков. Или вам нравится более цельный вариант?

– По факту у нас тоже две композиции. Почему один артист – я не знаю, но в Монреале так принято, чтобы композиции были от одного артиста. Например, в произвольной у нас три трека от одного артиста. И восприятие, как по мне, более целостное от этого. Мне это нравится.

– Под санкции «Распутин» не попал?

– Не попал, слава богу. Ждали, думали как его воспримут. Приняли хорошо, и никаких плохих комментариев на этот счет не было, – сказала фигуристка.