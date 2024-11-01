Евгения Лопарева: «Олимпиада-2030 во Франции нас мотивирует. Мы планируем кататься, грех будет не поехать на эти Игры»

Евгения Лопарева рассказала, что планирует выступать до Олимпиады 2030 года.

Фигуристка выступает за Францию в танцевальном дуэте с Жоффре Бриссо. Сегодня они стали вторыми в ритм-танце на этапе Гран‑при в Анже.

– Жаль, что потеряли целый балл (за нарушение правил длительности программы), нам надо посмотреть этот момент, видимо, так, раз поставили. Техника повыше, чем на предыдущем Гран‑при. Прогресс есть, дальше будем работать.

– Чувствуется, что это предолимпийский сезон?

– Не знаю, тот ли я человек, чтобы такой вопрос задавать, потому что в целом стараюсь принимать это легко. Мы работаем как всегда, на таких мыслях я не зацикливаюсь. Пока не могу сказать, что чувствую – Олимпиада близится. Но это, видимо, пока мы не начали все документы оформлять. Как начнем, наверное, почувствуем.

– А Олимпиада во Франции вас мотивирует?

– Да! Мы планируем кататься, грех будет не поехать на эту Олимпиаду. Думаю, это будет что-то. Мы выступаем за Францию и даже здесь, на домашнем Гран‑при чувствуем от публики эту любовь, это приятно. Олимпийские игры – это вообще будет что‑то, – сказала фигуристка.