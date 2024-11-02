Илья Авербух: «Валиева должна возвращаться. Мы все этого ждем! Она молодая девочка и талантливейший человек»

Илья Авербух считает, что фигуристка Камила Валиева должна вернуться в спорт.

Ранее 18-летняя Валиева заявила, что хочет продолжить карьеру после окончания допинг-бана.

«Когда Камила выйдет на лед, тогда и надо обсуждать результаты катания. А вот эти заявления… Это, конечно, здорово.

Валиева должна возвращаться. Она молодая девочка и талантливейший человек. Пусть возвращается. Мы все этого ждем!» — сказал хореограф и чемпион мира в танцах на льду Авербух .

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил, срок отсчитывается от 25 декабря 2021 года.