«Без желания победить не нужно возвращаться в большой спорт. Думаю, у Валиевой все получится». Ишмуратова о фигуристке
Светлана Ишмуратова считает, что Камила Валиева сможет вернуться в спорт.
Ранее 18-летняя фигуристка заявила, что хочет выступать на соревнованиях после окончания допинг-бана.
«Поддерживаю желание Камилы продолжить карьеру после окончания ее дисквалификации.
Будут ли у нее победы на международном уровне? Без желания победить не нужно возвращаться в большой спорт. Думаю, у Камилы все получится. Она молода и очень талантлива», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ишмуратова.
На данный момент российские фигуристы не допускаются до турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).
В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил, срок отсчитывается от 25 декабря 2021 года.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости