«Без желания победить не нужно возвращаться в большой спорт. Думаю, у Валиевой все получится». Ишмуратова о фигуристке

Светлана Ишмуратова считает, что Камила Валиева сможет вернуться в спорт.

Ранее 18-летняя фигуристка заявила, что хочет выступать на соревнованиях после окончания допинг-бана.

«Поддерживаю желание Камилы продолжить карьеру после окончания ее дисквалификации.

Будут ли у нее победы на международном уровне? Без желания победить не нужно возвращаться в большой спорт. Думаю, у Камилы все получится. Она молода и очень талантлива», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ишмуратова .

На данный момент российские фигуристы не допускаются до турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил, срок отсчитывается от 25 декабря 2021 года.