Депутат Свищев: «У Валиевой миллионы поклонников не только в России, но и по всему миру. Конечно же, мы ждем ее возвращения»

В Госдуме оценили возможное возвращение фигуристки Камилы Валиевой в спорт.

Ранее 18-летняя Валиева заявила, что хочет продолжить карьеру после окончания допинг-бана.

«Мы все будем рады видеть Камилу Валиеву на льду, если она вернется с такими же блестящими выступлениями и результатами. Может быть, она будет показывать и еще лучшие результаты, чем ранее. Конечно же, мы ждем ее возвращения. У Камилы есть миллионы поклонников не только в России, но и по всему миру.

Валиева – действительно очень талантливая и яркая фигуристка. У нее может быть блестящее будущее и мы будем с нетерпением ждать ее возвращения», – сказал член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев .

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил, срок отсчитывается от 25 декабря 2021 года. На данный момент фигуристка участвует в ледовых шоу.