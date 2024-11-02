Губерниев о Валиевой: «Может, она рассчитывает выступать в России, где конкуренция хорошая, но поменьше. Вопрос о нашем допуске в зимних видах не стоит»

Дмитрий Губерниев считает, что у Камилы Валиевой меньше конкуренции в России.

Ранее 18-летняя фигуристка заявила о желании вернуться в спорт после окончания допинг-бана.

«Если она держит себя в форме, то после окончания дисквалификации ничего не мешает ей вернуться. Вполне верю, что это возможно, все в ее руках. Могу только пожелать удачи. Какая разница, допустят нас или нет до международных стартов. Если не допустят, значит Камила будет выступать внутри страны. Понятно, что хочется верить в лучшее, но большой вопрос в том, когда оно наступит.

Может, она и рассчитывает на то, чтобы выступать в России, где конкуренция хоть и хорошая, но все-таки ее поменьше. Сейчас вообще не стоит вопрос о нашем допуске в зимних видах спорта в отличие от летних, где все не так плохо. Валиевой осталось подождать всего год с небольшим, я лично буду ждать ее возвращения», – сказал комментатор Губерниев .

На данный момент российские фигуристы не допускаются до турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил, срок отсчитывается от 25 декабря 2021 года. На данный момент фигуристка участвует в ледовых шоу.