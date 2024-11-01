Александр Селевко: «Прокат не был чистым, но сегодня я доволен. Рассчитываю подойти к чемпионату Европы в форме»

Фигурист Александр Селевко оценил свое выступление на этапе Гран-при во Франции.

Сегодня эстонский спортсмен занял второе место в короткой программе (85,73 балла). Лидирует китаец Цзинь Боян (88,12).

«Прокат не был чистым, но сегодня я доволен. Получилось хорошо.

Я рассчитываю подойти к чемпионату Европы в форме, ведь Евро и чемпионат мира будут для меня важнейшими соревнованиями в сезоне.

Меня приятно удивила высокая посещаемость [Гран-при Франции], трибуны заполнены – это здорово.

Завтра я планирую прыгнуть два четверных тулупа, один во второй половине программы. Это будет своего рода вызовом», – приводит слова Селевко Golden Skate.

Также фигурист раскрыл идею своей короткой программы.

– О чем твоя программа?

– Дэвид (Уилсон, хореограф – Спортс’‘) предложил образ парня, которому разбили сердце, он выходит из бара – весь такой, в четыре утра. Как бы, состояние не самое свежее, если так можно сказать. Я пытаюсь передать, насколько могу.

– Музыка такая, блюз, для тебя это такой эксперимент?

– Нет, я уже катал один раз, блюз в юниорском возрасте и в начале мастерской карьеры.

– Чего нам ждать в произвольной программе?

– Танго! Постараюсь показать эмоции, страсть,

– Какие у вас планы на сезон?

– У нас в прошлом году была цель с братом – встать на пьедестал вдвоем на чемпионате Европы, в прошлом году не получилось, только наполовину, надеюсь, что в этом году получится, – цитирует Селевко телеграм-канал «Обсудим?»

Чемпионат Европы пройдет с 27 января по 2 декабря в Таллине. В прошлом сезоне Александр Селевко стал серебряным призером турнира, а его брат Михаил занял 30-е место.