1

Александр Селевко: «Прокат не был чистым, но сегодня я доволен. Рассчитываю подойти к чемпионату Европы в форме»

Фигурист Александр Селевко оценил свое выступление на этапе Гран-при во Франции.

Сегодня эстонский спортсмен занял второе место в короткой программе (85,73 балла). Лидирует китаец Цзинь Боян (88,12).

«Прокат не был чистым, но сегодня я доволен. Получилось хорошо.

Я рассчитываю подойти к чемпионату Европы в форме, ведь Евро и чемпионат мира будут для меня важнейшими соревнованиями в сезоне.

Меня приятно удивила высокая посещаемость [Гран-при Франции], трибуны заполнены – это здорово.

Завтра я планирую прыгнуть два четверных тулупа, один во второй половине программы. Это будет своего рода вызовом», – приводит слова Селевко Golden Skate.

Также фигурист раскрыл идею своей короткой программы.

– О чем твоя программа?

– Дэвид (Уилсон, хореограф – Спортс’‘) предложил образ парня, которому разбили сердце, он выходит из бара – весь такой, в четыре утра. Как бы, состояние не самое свежее, если так можно сказать. Я пытаюсь передать, насколько могу.

– Музыка такая, блюз, для тебя это такой эксперимент?

– Нет, я уже катал один раз, блюз в юниорском возрасте и в начале мастерской карьеры.

– Чего нам ждать в произвольной программе?

– Танго! Постараюсь показать эмоции, страсть,

– Какие у вас планы на сезон?

– У нас в прошлом году была цель с братом – встать на пьедестал вдвоем на чемпионате Европы, в прошлом году не получилось, только наполовину, надеюсь, что в этом году получится, – цитирует Селевко телеграм-канал «Обсудим?»

Чемпионат Европы пройдет с 27 января по 2 декабря в Таллине. В прошлом сезоне Александр Селевко стал серебряным призером турнира, а его брат Михаил занял 30-е место.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Golden Skate
logoчемпионат мира по фигурному катанию
logoчемпионат Европы по фигурному катанию
logoГран-при
logoГран-при Франции
logoсборная Эстонии
Михаил Селевко
Александр Селевко
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Гран-при Франции. Цзинь Боян лидирует после короткой программы, Селевко – 2-й, Томоно – 3-й, Сяо Хим Фа – 8-й
267сегодня, 18:20
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: взрослый Гран-при стартовал в октябре, ЧМ пройдет в марте
4121 октября, 05:00
Малинин выступит в США и Канаде, Кагияма – в Японии и Финляндии, Сяо Хим Фа – во Франции и Китае. Распределение фигуристов по этапам Гран-при
119 июня, 18:26
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гербольдт о возвращении Валиевой: «Это сложно, но она будет не первым спортсменом, у которого получилось вернуться после продолжительного времени»
1 минуту назад
Чигирев о Гран-при Франции: «Сегодня мы почти показали свой максимум и очень довольны этим»
7 минут назад
Навка о Валиевой: «Ее любит вся страна, весь мир, ее ждут на льду, такой талант рождается раз в 100 лет. Уверена, она вернет технический арсенал»
923 минуты назад
⚡ Гран-при Франции. Хазе и Володин лидируют после короткой программы, Конти и Мачии – 2-е, Гейниш и Чигирев – 5-е
6944 минуты назад
Сяо Хим Фа после 8-го места на Гран-при: «Буду оптимистом – знаю, что я способен на камбэк. Планирую менять короткие программы в течение сезона»
953 минуты назад
Цзинь Боян: «Ощущения сегодня потрясающие. Люблю фигурное катание и чувствую, что способности еще есть»
3сегодня, 19:17
Михаил Шайдоров: «Шутки на тему Дюны? Это никогда не надоест. Постараюсь кататься лучше, чтобы моя «Дюна» лучше выглядела»
1сегодня, 19:04
Тарасова о желании Валиевой вернуться в спорт: «Она справится, у нее такой характер»
14сегодня, 18:44
Сяо Хим Фа сменил короткую на Гран-при Франции, выступив под Gangsta’s Paradise
7сегодня, 18:39Фото
⚡ Гран-при Франции. Цзинь Боян лидирует после короткой программы, Селевко – 2-й, Томоно – 3-й, Сяо Хим Фа – 8-й
267сегодня, 18:20
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при Франции. Хазе и Володин, Гейниш и Чигирев, Конти и Мачии, Ефимова и Митрофанов выйдут на лед с произвольными программами
31 минуту назад
Гран-при Франции. Гиньяр и Фаббри, Лопарева и Бриссо, Рид и Амбрулевичюс покажут произвольные танцы
35 минут назад
Гран-при Франции. Цзинь Боян, Селевко, Томоно, Торгашев, Шайдоров, Сяо Хим Фа и Мемола покажут произвольные программы
137 минут назад
Гран-при Франции. Гленн, Ким Чхэ Ен, Хигучи, Губанова, Эверхардт и Михара выступят с произвольными программами
145 минут назад
Марк Кондратюк: «Для меня это огромная честь – кататься с Ягудиным. У нас общий парный номер в шоу, будем бороться на равных»
сегодня, 15:54
Ким Чхэ Ен: «Я очень обрадовалась, набрав 70 баллов. Сегодня очень нервничала и думала, что катаюсь медленно»
2сегодня, 15:02
Ягудин о ведущих «Ледникового периода»: «Решает Первый канал. Загитова и Медведева – классные девчонки»
1сегодня, 14:51
Ирина Роднина: «Зачем запрещать Хэллоуин, чем он отличается от колядок? Мы тогда можем запрещать очень многое»
30сегодня, 13:52
Гран-при России. «Идель». Бойкова и Козловский, Осокина и Грицаенко, Хабибуллина и Княжук представят короткие программы
2сегодня, 11:15
Гран-при России. «Идель». Петросян, Садкова, Яметова, Важнова выйдут на лед с короткими программами
1сегодня, 11:02