Александр Селевко: «Прокат не был чистым, но сегодня я доволен. Рассчитываю подойти к чемпионату Европы в форме»
Сегодня эстонский спортсмен занял второе место в короткой программе (85,73 балла). Лидирует китаец Цзинь Боян (88,12).
«Прокат не был чистым, но сегодня я доволен. Получилось хорошо.
Я рассчитываю подойти к чемпионату Европы в форме, ведь Евро и чемпионат мира будут для меня важнейшими соревнованиями в сезоне.
Меня приятно удивила высокая посещаемость [Гран-при Франции], трибуны заполнены – это здорово.
Завтра я планирую прыгнуть два четверных тулупа, один во второй половине программы. Это будет своего рода вызовом», – приводит слова Селевко Golden Skate.
Также фигурист раскрыл идею своей короткой программы.
– О чем твоя программа?
– Дэвид (Уилсон, хореограф – Спортс’‘) предложил образ парня, которому разбили сердце, он выходит из бара – весь такой, в четыре утра. Как бы, состояние не самое свежее, если так можно сказать. Я пытаюсь передать, насколько могу.
– Музыка такая, блюз, для тебя это такой эксперимент?
– Нет, я уже катал один раз, блюз в юниорском возрасте и в начале мастерской карьеры.
– Чего нам ждать в произвольной программе?
– Танго! Постараюсь показать эмоции, страсть,
– Какие у вас планы на сезон?
– У нас в прошлом году была цель с братом – встать на пьедестал вдвоем на чемпионате Европы, в прошлом году не получилось, только наполовину, надеюсь, что в этом году получится, – цитирует Селевко телеграм-канал «Обсудим?»
Чемпионат Европы пройдет с 27 января по 2 декабря в Таллине. В прошлом сезоне Александр Селевко стал серебряным призером турнира, а его брат Михаил занял 30-е место.
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