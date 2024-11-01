Марк Кондратюк: «Для меня это огромная честь – кататься с Ягудиным. У нас общий парный номер в шоу, будем бороться на равных»

Марк Кондратюк назвал Алексея Ягудина одним из самых любимых фигуристов.

Кондратюк и Ягудин выступят в ледовом шоу «Кармен», которое пройдет на «ЦСКА-Арене» в Москве сегодня.

«Для меня это огромная честь – кататься с Алексеем Ягудиным. Он является для меня одним из любимых фигуристов. Может, кумир – это громкое слово, но это человек, чьи выступления я смотрю. У нас общий парный номер.

Будем бороться на равных, у каждого свои сильные стороны. Конкуренция в любом деле, так и должно быть. Если в какой-то сфере иначе, есть какие-то проблемы», – сказал чемпион Европы по фигурному катанию.

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