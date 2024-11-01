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Авербух о Ягудине и Кондратюке в шоу «Кармен»: «Эта дуэль будет одной из самых ярких изюминок нашего спектакля»

Илья Авербух предвкушает дуэль Алексея Ягудина и Марка Кондратюка в шоу «Кармен».

«Я уверен, что эта дуэль будет, безусловно, одной из самых ярких изюминок нашего спектакля и оставит зрителей в восторге.

Это два харизматичных представителя разных поколений нашего фигурного катания. Марк Кондратюк, который для меня останется чемпионом Игр в Пекине, как и вся наша олимпийская команда. И Ягудин – чемпион Игр-2002.

Уверен, что это будет отдельное захватывающее действие. И в том, что Марк отвоюет свою долю аплодисментов, я абсолютно не сомневаюсь», – сказал Авербух.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
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мужское катание
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ледовые шоу
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