Марк Кондратюк: «Сложные прыжки в «Кармен» будут, но не пять четверных»

Марк Кондратюк высказался об участии в шоу Ильи Авербуха «Кармен».

Шоу пройдет 1-4 ноября на «ЦСКА-Арене» в Москве. В спектакле примут участие Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Елизавета Туктамышева, Александр Энберт.

«Сложные прыжки в «Кармен» будут, но не пять четверных, ха-ха.

В Сочи много лет назад нас на сборах пригласили на шоу «Кармен». Не мог себе представить, что буду сидеть в такой компании», — сказал Кондратюк на пресс-конференции.

Также Кондратюк ответил на вопрос об участии в других проектах Ильи Авербуха, в частности – в «Ледниковом периоде».

«Карьера спортсмена очень коротка, мне осталось кататься несколько лет. Хотелось бы за это время максимально успеть в спорте. А дальше, если меня приютят, я с удовольствием поучаствую (в проектах Авербуха)», – цитирует Кондратюка «Р-Спорт» .