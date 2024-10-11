Марк Кондратюк: «Сложные прыжки в «Кармен» будут, но не пять четверных»
Марк Кондратюк высказался об участии в шоу Ильи Авербуха «Кармен».
Шоу пройдет 1-4 ноября на «ЦСКА-Арене» в Москве. В спектакле примут участие Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Елизавета Туктамышева, Александр Энберт.
«Сложные прыжки в «Кармен» будут, но не пять четверных, ха-ха.
В Сочи много лет назад нас на сборах пригласили на шоу «Кармен». Не мог себе представить, что буду сидеть в такой компании», — сказал Кондратюк на пресс-конференции.
Также Кондратюк ответил на вопрос об участии в других проектах Ильи Авербуха, в частности – в «Ледниковом периоде».
«Карьера спортсмена очень коротка, мне осталось кататься несколько лет. Хотелось бы за это время максимально успеть в спорте. А дальше, если меня приютят, я с удовольствием поучаствую (в проектах Авербуха)», – цитирует Кондратюка «Р-Спорт».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости