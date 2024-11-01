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Ким Чхэ Ен: «Я очень обрадовалась, набрав 70 баллов. Сегодня очень нервничала и думала, что катаюсь медленно»

Ким Чхэ Ен оценила свой прокат в короткой программе на Гран-при Франции.

Сегодня южнокорейская фигуристка заняла второе место (70,90 балла). Лидирует американка Эмбер Гленн (78,14), третьей идет японка Вакаба Хигучи (66,98).

«Я очень обрадовалась, что набрала 70 баллов. Благодарю судей. Сегодня очень нервничала и думала, что катаюсь немного медленно.

Эта программа – выбор Бенуа (Ришо). Я переживала, ведь для меня это была первая попытка в этом стиле. Но оценки неплохие, так что программа начинает мне нравиться», – сказала Ким Чхэ Ен.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Golden Skate
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logoсборная Южной Кореи
женское катание
Бенуа Ришо
Ким Чхэ Ен
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