Вакаба Хигучи: «Стараюсь особо не думать о своем успехе на Гран-при США, чтобы это не повлияло на настрой»
Вакаба Хигучи заявила, что не зацикливается на победном для себя Гран-при США.
Сегодня японская фигуристка заняла третье место (66,98 балла) в короткой программе Гран-при Франции. Лидирует американка Эмбер Гленн (78,14), второй идет кореянка Ким Чхэ Ен (70,90).
«Была некоторая неуверенность, завтра постараюсь выступить лучше. Но я очень довольна уровнями на моих вращениях и шагах.
Стараюсь особо не думать о своем успехе на Skate America (Гран-при США), чтобы это не слишком повлияло на мой настрой.
В прокате я пытаюсь быть расслабленной – возможно, поэтому я и улыбаюсь во время выступления», – сказала Хигучи, побеждавшая на Гран-при США в этом сезоне.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Golden Skate
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