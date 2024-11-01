Вакаба Хигучи: «Стараюсь особо не думать о своем успехе на Гран-при США, чтобы это не повлияло на настрой»

Вакаба Хигучи заявила, что не зацикливается на победном для себя Гран-при США.

Сегодня японская фигуристка заняла третье место (66,98 балла) в короткой программе Гран-при Франции. Лидирует американка Эмбер Гленн (78,14), второй идет кореянка Ким Чхэ Ен (70,90).

«Была некоторая неуверенность, завтра постараюсь выступить лучше. Но я очень довольна уровнями на моих вращениях и шагах.

Стараюсь особо не думать о своем успехе на Skate America (Гран-при США), чтобы это не слишком повлияло на мой настрой.

В прокате я пытаюсь быть расслабленной – возможно, поэтому я и улыбаюсь во время выступления», – сказала Хигучи , побеждавшая на Гран-при США в этом сезоне.