Ринка Ватанабе: «Моей главной целью было занять высокое место, чтобы увеличить шанс на выход в финал Гран-при»
Ринка Ватанабе рассказала, что ставит цель выйти в финал Гран-при.
Японская фигуристка стала серебряным призером Гран-при США.
«Я очень рада, что завоевала здесь медаль. Тем не менее я думаю, что могла бы выступить немного лучше. Вчера вечером я решила, что предпочту не рисковать и не буду прыгать здесь тройной аксель.
Моей главной целью было занять высокое место, чтобы увеличить шанс на выход в финал. В Японии он очень важен с точки зрения отбора на чемпионат мира.
Надеюсь, следующий турнир – Cup of China – сложится для меня удачно. У меня были хорошие результаты в Китае, например, на прошлогоднем CoC и чемпионате четырех континентов, так что надеюсь, что у меня снова все получится», – сказала Ватанабе.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Golden Skate
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