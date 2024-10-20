Ринка Ватанабе: «Моей главной целью было занять высокое место, чтобы увеличить шанс на выход в финал Гран-при»

Ринка Ватанабе рассказала, что ставит цель выйти в финал Гран-при.

Японская фигуристка стала серебряным призером Гран-при США.

«Я очень рада, что завоевала здесь медаль. Тем не менее я думаю, что могла бы выступить немного лучше. Вчера вечером я решила, что предпочту не рисковать и не буду прыгать здесь тройной аксель.

Моей главной целью было занять высокое место, чтобы увеличить шанс на выход в финал. В Японии он очень важен с точки зрения отбора на чемпионат мира.

Надеюсь, следующий турнир – Cup of China – сложится для меня удачно. У меня были хорошие результаты в Китае, например, на прошлогоднем CoC и чемпионате четырех континентов, так что надеюсь, что у меня снова все получится», – сказала Ватанабе.