Александра Трусова: «В РГУФКе я учусь на заочке, поэтому не обязательно постоянно быть на занятиях. А в МГУ у меня индивидуальный график»

Александра Трусова рассказала об учебе в двух университетах.

— Как изменилась ваша жизнь за последние два года, пока вы не выступали на официальных соревнованиях?

— У меня ощущение, что прошло не два года, а намного больше. Потому что поменялось, наверное, все. Я уже давно живу отдельно от родителей, началась самостоятельная жизнь. Учусь сразу в двух университетах: МГУ и в РГУФКе.

— Как совмещать учебу сразу в двух университетах с тренировками, выступлениями и медиаактивностями?

— В РГУФКе я учусь на заочке, поэтому не обязательно постоянно быть на занятиях. А в МГУ у меня индивидуальный график. Мне идут навстречу, преподаватели и студенты помогают.

— Что вам сейчас интереснее — спорт или журналистика?

— В спорте проще. Там я, пусть и поверхностно, но понимаю, как все устроено. А учеба в МГУ интереснее и сложнее. Нам рассказывают, как задавать вопросы и получать ответы. Я сразу вспоминаю, как в 13 лет мне говорили: «Ты должна отвечать на вопросы только так, как бы у тебя ни пытались получить другой ответ». А теперь меня учат смотреть на ситуацию с другой стороны.

— Известным спортсменам часто не нужно учиться в МГУ, чтобы получить приглашение на ТВ, разве вам не поступали такие предложения?

— Были разные предложения, особенно много после Олимпиады в Пекине. Где-то я даже соглашалась, но потом что-то не складывалось. Но такого предложения, чтоб меня сильно заинтересовало, пока не было.

Мне пока лучше доучиться, а уже потом думать о предложениях. Кроме того, у меня есть блог на YouTube, есть книга, — сказала Трусова.