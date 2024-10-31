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Распался эстонский танцевальный дуэт Солен Мазанг – Марко Евгений Гайдаенко

Распался эстонский танцевальный дуэт Солен МазангМарко Евгений Гайдаенко.

В прошлом сезоне фигуристы заняли 20-е место на чемпионате Европы и 33-е на чемпионате мира.

«В этом посте я хочу поделиться самыми прекрасными моментами, которые мы пережили вместе как единая сильная команда. Я и по сей день горжусь тем, что ты была рядом со мной, когда мы тренировались, соревновались и усердно работали, чтобы достигать наших целей и становиться лучше каждый день!

Это был большой путь, на котором мы сталкивались с трудностями, но нам хватало храбрости преодолевать их и учиться на них. После перенесенной тобой травмы я не думаю, что кто-то другой смог бы повторить то, что ты сделала. Ты показала мне, что если действительно чего-то хочешь, ты способен на это, несмотря ни на что!

Ты одна из самых сильных людей, которых я встречал в своей жизни, и я горжусь тобой! В конце концов, я хочу поблагодарить тебя и твою семью за поддержку и доверие, которые вы оказали мне и до сих пор оказываете! Я так благодарен за то, что разделил с тобой все эти моменты, я не мог и мечтать о лучшей партнерше, чем ты.

Это действительно трудное и болезненное решение – прекратить делиться воспоминаниями и моментами друг с другом, но я верю, что новое начало для нас обоих может быть и будет хорошим! Возможно, история, над которой мы работали, подходит к концу, но новые еще впереди…» – написал Гайдаенко в инстаграме.

Американского фигуриста Десятова обвинила в изнасиловании эстонка Мазанг. «СЭ» дал опровержение о причастности фигуриста к сексуальному контакту с несовершеннолетней

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Марка Гайдаенко
травмы
танцы на льду
logoсборная Эстонии
Солен Мазанг
Марко Гайдаенко
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