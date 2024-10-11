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Гран-при России. «Лед Мечты». КМС. Костылева, Андреева, Петрова, Гордеева, Лисс выступят с короткими программами

11 октября на Гран-при России в Москве девушки выступят с короткими программами.

Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров-2024/25

1-й этап

«Лед Мечты»

Москва

Девушки

Короткая программа

Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляцияна сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Вероника Попова

2. Ульяна Васильева

3. Анжелина Калачева

4. Эльвина Тугузбаева

5. Мария Красноженова

6. Алиса Мильто

Вторая разминка

7. Мария Шаталова

8. Арина Пузанкова

9. Анастасия Чиннова

10. Мария Гордеева

11. Александра Чаткина

12. Мария Елисова

Третья разминка

13. Арина Мариничева

14. Анна Ляшенко

15. Елена Костылева

16. Агата Петрова

17. Елизавета Андреева

18. Варвара Лисс

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная России
женское катание
Мария Гордеева
Елена Костылева
Ульяна Васильева
logoСерия Гран-при России
Елизавета Андреева
Агата Петрова
Мария Шаталова
Анна Ляшенко
Арина Мариничева
Арина Пузанкова
Мария Красноженова
Мария Елисова
Алиса Мильто
Варвара Лисс
Анастасия Чиннова
Лед Мечты
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