Гран-при России. «Лед Мечты». КМС. Костылева, Андреева, Петрова, Гордеева, Лисс выступят с короткими программами

11 октября на Гран-при России в Москве девушки выступят с короткими программами.

Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров-2024/25 1-й этап «Лед Мечты» Москва Девушки Короткая программа Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. Первая разминка 1. Вероника Попова 2. Ульяна Васильева 3. Анжелина Калачева 4. Эльвина Тугузбаева 5. Мария Красноженова 6. Алиса Мильто Вторая разминка 7. Мария Шаталова 8. Арина Пузанкова 9. Анастасия Чиннова 10. Мария Гордеева 11. Александра Чаткина 12. Мария Елисова Третья разминка 13. Арина Мариничева 14. Анна Ляшенко 15. Елена Костылева 16. Агата Петрова 17. Елизавета Андреева 18. Варвара Лисс