11-летняя Алиса Заикина исполнила каскад с четверным сальховом
11-летняя Алиса Заикина исполнила на тренировке каскад с четверным сальховом.
Видео опубликовано на странице команды Сергея Давыдова.
Фигуристка сделала секвенцию четверной сальхов – двойной аксель и каскад четверной сальхов – двойной тулуп.
Заикина является победительницей первенства России 2024 года по младшему возрасту.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: team_davydov_cska
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