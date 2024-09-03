Сергей Давыдов: «Гордеева растет, переживает тяжелый период в жизни. Нужно набраться терпения, это все пройдет»

Тренер Сергей Давыдов рассказал о тяжелом периоде у фигуристки Марии Гордеевой

Гордеева набрала 47,04 балла за короткую программу на первенстве Москвы и не прошла в произвольную.

«Маша растет, переживает тяжелый период в жизни, как и все девочки. Нужно набраться терпения, это все пройдет.

Не могу сказать, что специально снижается нагрузка, просто они теряют ощущение, вроде работают, все делают, но не могут контролировать свой организм. Пройдет время, все устаканится.

Как переживает Маша? Как все девочки – плачет, но справляется», – сказал Давыдов .