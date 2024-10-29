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Картозия о том, что на его музыку поставлена произвольная Ямамото: «Мне очень приятно. Единственный для меня вариант пробраться на ледовую арену – при помощи музыки»

Николай Картозия высказался о своей музыке для программы японского фигуриста.

Картозия – российский композитор и телевизионный менеджер. В нынешнем сезоне под его композицию Melting выступает японец Сота Ямамото в произвольной программе.

«Это удивительная новость – и я очень рад. Когда мне было семь лет, я сам чуть не стал фигуристом. Надел коньки, проехал несколько метров и упал носом в лед. 

С тех пор единственный для меня вариант пробраться на ледовую арену – только при помощи моей музыки. Мне очень приятно, что Сота взял для своего номера мой Melting.

Буду ждать, когда прекрасная фигуристка выберет для себя мою Girl on an Iceberg – ведь она и посвящена юной фигуристке, у которой не было детства из-за постоянных тренировок. Эта композиция – ее фантазия, сон, что она сбежала ото всех в красивые края и совершенно свободно танцует на айсберге.

Я ее писал для ледового шоу, под определенные движения в фигурном катании – прыжки и шаги. Очень надеюсь, что однажды ее возьмет какая-нибудь юная фигуристка», – сказал Картозия, чьи слова передает корреспондент Спортса” Майя Багрянцева.

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Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
logoсборная Японии
мужское катание
Сота Ямамото
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