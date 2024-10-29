В мировой фигурке поставили номер под музыку босса «Пятницы». Это он сделал Тутберидзе ведущей

На международных соревнованиях не обходится без России. Фигуристы, сменившие команду, наши специалисты, ну и, конечно, музыка – речь не только о Чайковском или Рахманинове.

На Гран-при Канады звучал наш современный композитор – вы наверняка знаете его по множеству ТВ-шоу, а еще именно он раскрыл Этери Тутберидзе на телевидении вне спорта.

1. Произвольная программа японца Сота Ямамото начинается с чувственной фортепианной мелодии.

В профиле на сайте ISU значится Melting by Nico Cartosio. Имя композитора наталкивает на ассоциации с Италией, но все куда интереснее.

Nico Cartosio – это Николай Картозия , известный российский телевизионный менеджер. Но за пределами страны его знают как востребованного композитора. Картозия как будто ведет две параллельные жизни – и это очень красноречиво подтверждают страницы «Википедии».

В русской версии перечислены его достижения в сфере телевидения: генеральный директор каналов «Пятница» и «Суббота», работа в культовой программе «Намедни», ТЭФИ за документальный фильм «Бродский не поэт».

Про музыку упомянуто вскользь: «Пишет фортепианную музыку «для себя».

А вот на англоязычной странице все наоборот: ни слова об успехах на ТВ, зато есть и дискография, и награды за клипы, и подробное описание музыкальной карьеры.

2. Картозия окончил факультет журналистики МГУ, но всегда любил музыку. Несколько лет назад вернулся к хобби, теперь уже серьезно.

● В 2019-м выпустил альбом Melting, трек из которого и взял Ямамото для произвольной программы. Записывались на легендарной студии Abbey Road в Лондоне. The Beatles, Pink Floyd, Oasis, U2 и Nico Cartosio – красивая компания.

● Альбом успешен: 13-е и 18-е места в чартах классической музыки Billboard, восторженные отзывы критиков и слушателей.

● Музыкальные видео, снятые Николаем, побеждали на международных фестивалях и пользуются популярностью в ютубе. Клип Melting собрал 6,2 млн просмотров, другой хит Christmas on the moon – еще 4 млн.

● Картозия сотрудничал с финалисткой шоу America’s Got Talent Анджелиной Джордан, дирижером Hans Zimmer Show Orchestra Гэвином Гринуэй, давал концерты в Венеции по приглашению местной консерватории

Сам композитор отшучивается, когда говорит о своей музыке: «Я не знаю, откуда это берется. Возможно, в детстве я часто ударялся головой, когда падал, а может, будучи подростком, слишком много дрался.

С самого детства чувствую людей и места в виде мелодий. Девушка улыбается мне, и я слышу, как она звучит. Это определенная мелодия. Она хмурится, и мгновенно мелодия меняется в моей голове – от соло на флейте до виолончели».

3. В российской фигурке Картозия тоже сыграл роль, но совершенно другую. Зимой на «Пятнице» вышло шоу «Большие девочки», куда в качестве ведущей пригласили Этери Тутберидзе.

«Этери Тутберидзе – это Родина-мать, это наша богиня Кали, это гордость за страну безо всяких корыстных примесей. Этери – фигура мирового масштаба», – радовался Николай накануне премьеры.

Проект продлили на второй сезон, и Тутберидзе останется. А Картозия запускает уже новое шоу с другой легендой фигурки на позиции ведущего: программу «Работяги» будет вести Роман Костомаров.

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4. Произвольная от хореографа Лори Николь в исполнении Ямамото стала для Картозии сюрпризом. Вот что он рассказал корреспонденту Спортса” Майе Багрянцевой:

«Это удивительная новость – и я очень рад. Когда мне было семь лет, я сам чуть не стал фигуристом. Надел коньки, проехал несколько метров и упал носом в лед.

С тех пор единственный для меня вариант пробраться на ледовую арену – только при помощи моей музыки. Мне очень приятно, что Сота взял для своего номера мой Melting.

Буду ждать, когда прекрасная фигуристка выберет для себя мою Girl on an Iceberg – ведь она и посвящена юной фигуристке, у которой не было детства из-за постоянных тренировок. Эта композиция – ее фантазия, сон, что она сбежала ото всех в красивые края и совершенно свободно танцует на айсберге.

Я ее писал для ледового шоу, под определенные движения в фигурном катании – прыжки и шаги. Очень надеюсь, что однажды ее возьмет какая-нибудь юная фигуристка».

Кто же это будет?

Фото: РИА Новости /Владимир Песня; Mathieu Belanger/AFLO/Global Look Press /Global Look Press ; friday.ru /скриншот с выпуска шоу «Большие девочки»