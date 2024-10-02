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Мемориал Панина. Юниоры. Дрожжина и Тельнов, Билибина и Кашаев, Фефелова и Валов представят ритм-танцы

2 октября на Мемориале Панина юниорские дуэты выступят с ритм-танцами.

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Танцы на льду, КМС

Ритм-танец

Начало – 20:25 по московскому времени, прямая трансляция«Студия-38».

Первая разминка

2. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов

3. Екатерина Богданова – Эмиль Хисамов

Вторая разминка

5. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев

Третья разминка

10. Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян

11. Лилия Литенко – Игнат Пахомов

Четвертая разминка

15. Мария Фефелова – Артем Валов

Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Семененко, Дикиджи, Фролова

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
танцы на льду
Мемориал Панина
Мария Фефелова
Артем Валов
Елизавета Хорт
Гордей Читипаховян
Дарья Дрожжина
Иван Тельнов
Игнат Пахомов
Лилия Литенко
Екатерина Богданова
Эмиль Хисамов
Анна Билибина
Дмитрий Кашаев
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