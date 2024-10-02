Мемориал Панина. Юниоры. Дрожжина и Тельнов, Билибина и Кашаев, Фефелова и Валов представят ритм-танцы
2 октября на Мемориале Панина юниорские дуэты выступят с ритм-танцами.
Мемориал Панина-Коломенкина
Санкт-Петербург
Танцы на льду, КМС
Ритм-танец
Начало – 20:25 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия-38».
Первая разминка
2. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов
3. Екатерина Богданова – Эмиль Хисамов
Вторая разминка
5. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев
Третья разминка
10. Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян
11. Лилия Литенко – Игнат Пахомов
Четвертая разминка
15. Мария Фефелова – Артем Валов
Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Семененко, Дикиджи, Фролова
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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