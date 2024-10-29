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Анастасия Губанова: «Идея короткой программы в том, что из-за денег я схожу с ума. А идея произвольной – что нахожусь в космосе»

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова рассказала о новых программах.

«Идея короткой программы в том, что из-за денег я схожу с ума. А идея произвольной – что нахожусь в космосе: меня выбросило с планеты Земля, я мечусь в космосе и очень хочу вернуться на Землю.

Что касается костюма для произвольной, это была идея Ольги Германовны Глинки нарисовать космос и планету Земля. Сетка означает облака. Шила костюм Светлана Гачинская.

Она шила мне костюмы раньше, когда я была маленькая. И в этот раз я решила обратиться к ней снова. Для короткой костюм тоже делала она», – рассказала Губанова

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Olympics
женское катание
Анастасия Губанова
сборная Грузии
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