Анастасия Губанова: «Идея короткой программы в том, что из-за денег я схожу с ума. А идея произвольной – что нахожусь в космосе»
Грузинская фигуристка Анастасия Губанова рассказала о новых программах.
«Идея короткой программы в том, что из-за денег я схожу с ума. А идея произвольной – что нахожусь в космосе: меня выбросило с планеты Земля, я мечусь в космосе и очень хочу вернуться на Землю.
Что касается костюма для произвольной, это была идея Ольги Германовны Глинки нарисовать космос и планету Земля. Сетка означает облака. Шила костюм Светлана Гачинская.
Она шила мне костюмы раньше, когда я была маленькая. И в этот раз я решила обратиться к ней снова. Для короткой костюм тоже делала она», – рассказала Губанова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Olympics
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