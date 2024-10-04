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Мемориал Дениса Тена. Губанова, Самоделкина, Ширяева, Гутманн, Фейгин выступят с произвольными программами

4 октября Губанова и Самоделкина покажут произвольные программы на мемориале Тена.

ISU Challenger

Мемориал Дениса Тена

Астана, Казахстан

Женщины

Произвольная программа 

Начало – 14:30 по московскому времени. 

После короткой программы

1. Анастасия Губанова (Грузия) – 69,07

2. Ульяна Ширяева (Канада) – 64,43

3. Софья Самоделкина (Казахстан) – 63,84

4. Лара Наки Гутманн (Италия) – 61,21

5. Александра Фейгин (Болгария) – 59,73

6. Старр Эндрюс (США) – 59,10

7. Мария Сенюк (Израиль) – 55,56

8. И Чжу (Китай) – 55,45

9. Анастасия Гожва (Украина) – 53,64

10. Кайя Руйтер (Канада) – 52,78

11. Анастасия Грачева (Молдова) – 50,33

12. София Фарафонова (Казахстан) – 48,64

13. Элишка Бржезинова (Чехия) – 47,88

14. Виктория Ющенкова (Израиль) – 46,51

15. Антонина Дубинина (Сербия) – 45,60

ПРИМЕЧАНИЕ: информация о разминках будет добавлена позднее. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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logoсборная Италии по фигурному катанию
женское катание
Анастасия Губанова
сборная Грузии
Антонина Дубинина
Элишка Бржезинова
Анастасия Грачева
Старр Эндрюс
сборная Болгарии
logoСофья Самоделкина
Лара Наки Гутманн
Александра Фейгин
Кайя Руйтер
Мемориал Дениса Тена
Ульяна Ширяева
София Фарафонова
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