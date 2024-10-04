Мемориал Дениса Тена. Губанова, Самоделкина, Ширяева, Гутманн, Фейгин выступят с произвольными программами
4 октября Губанова и Самоделкина покажут произвольные программы на мемориале Тена.
ISU Challenger
Мемориал Дениса Тена
Астана, Казахстан
Женщины
Произвольная программа
Начало – 14:30 по московскому времени.
После короткой программы
1. Анастасия Губанова (Грузия) – 69,07
2. Ульяна Ширяева (Канада) – 64,43
3. Софья Самоделкина (Казахстан) – 63,84
4. Лара Наки Гутманн (Италия) – 61,21
5. Александра Фейгин (Болгария) – 59,73
6. Старр Эндрюс (США) – 59,10
7. Мария Сенюк (Израиль) – 55,56
8. И Чжу (Китай) – 55,45
9. Анастасия Гожва (Украина) – 53,64
10. Кайя Руйтер (Канада) – 52,78
11. Анастасия Грачева (Молдова) – 50,33
12. София Фарафонова (Казахстан) – 48,64
13. Элишка Бржезинова (Чехия) – 47,88
14. Виктория Ющенкова (Израиль) – 46,51
15. Антонина Дубинина (Сербия) – 45,60
ПРИМЕЧАНИЕ: информация о разминках будет добавлена позднее.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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