Анастасия Губанова: «Думаю, что на меня повлияло замужество. Счастье в семье дает настрой на работу»

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова рассказала, как на нее повлияло замужество.

Летом она вышла замуж за финского фигуриста Романа Галая.

– Кажется, что в этом сезоне в твоем катании появилось вдохновение?

– Думаю, что на меня повлияло замужество. Мы три дня отмечали свадьбу, это было очень запоминающееся событие. И эмоции от него вдохновляют на еще большую работу. Счастье в семье дает настрой на работу. Я – человек настроения. Когда я счастлива, то все хорошо.

– Вы с Романом катались в одной группе…

– Да, когда вместе катались, дружили. Это было года четыре. А потом в один момент и у меня, и у него сердечко екнуло.

– В прошлом сезоне он ездил с тобой. В этом будет также?

– Посмотрим. Мне главное, чтобы на соревнованиях был человек, который бы меня поддерживал. Все технические моменты отрабатываются на тренировках, а на соревнованиях нужен хороший настрой. Когда Рома со мной ездит, то мне очень комфортно: я чувствую поддержку и тепло.

– Говоря о семье, кто у вас готовит?

– Оба. Я занимаюсь обычной домашней кухней: котлетки, пюрешечка. А Рома готовит, я бы сказала, блюда мишленовских ресторанов. У него всегда сложное блюдо с красивой подачей. Он приносит не просто котлету, для него важна подача: например, капельки из соуса. Он эстет и очень любит готовить.

– А кто убирает?

– Убираю чаще всего я. Очень люблю убираться на кухне. Для меня это медитация, – сказала Губанова.