Лайшев о том, нужно ли собственное шоу Валиевой: «Свое шоу – это не всегда хорошо»
Ренат Лайшев ответил на вопрос, нужно ли свое шоу Камиле Валиевой.
– Стоит ли Валиевой подумать о собственном шоу, как у Загитовой? В Татарстане об этом уже заговорили.
– Это дело времени. Но, с другой стороны, свое шоу – это не всегда хорошо. Есть люди, которые могут выступать в команде, а делать свое – это огромная ответственность и риск. Что-то может не пойти, не прокатить, может появиться разочарование в себе.
Мы с вами понимаем, многое зависит от спонсоров, организаторов, политиков, информационной составляющей. Надо учитывать все факторы. У меня большой опыт в этом отношении, – сказал президент «Самбо-70».
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Татар Информ
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