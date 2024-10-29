Лайшев о том, нужно ли собственное шоу Валиевой: «Свое шоу – это не всегда хорошо»

Ренат Лайшев ответил на вопрос, нужно ли свое шоу Камиле Валиевой.

– Стоит ли Валиевой подумать о собственном шоу, как у Загитовой? В Татарстане об этом уже заговорили.

– Это дело времени. Но, с другой стороны, свое шоу – это не всегда хорошо. Есть люди, которые могут выступать в команде, а делать свое – это огромная ответственность и риск. Что-то может не пойти, не прокатить, может появиться разочарование в себе.

Мы с вами понимаем, многое зависит от спонсоров, организаторов, политиков, информационной составляющей. Надо учитывать все факторы. У меня большой опыт в этом отношении, – сказал президент «Самбо-70 ».